Российский теннисист Аслан Карацев после победы над Григором Димитровым в четвертьфинале Australian Open не менее ярко выступил и на пресс-конференции. Журналист задал Аслану стандартный вопрос о перерыве после второго сета:
– Когда вы после второго сета ушли с корта переодеться, вы что-то себе сказали, как перенастроили себя? Со стороны смотрелось, будто после этого перерыва вы вышли взбодрившимся и зараженным.
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«Верю, что это не сон». Интервью Карацева после четвертьфинала
– Я просто сходил в туалет.
«Я просто сходил в туалет». Карацев зажег на пресс-конференции
- За финал Карацев сразится с 8-кратным чемпионом Мельбурна Новаком Джоковичем.
- Карацев – первый в Открытой эре теннисист, который вышел в полуфинал на дебютном «Шлеме».
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