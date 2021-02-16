Российский теннисист Аслан Карацев после победы над Григором Димитровым в четвертьфинале Australian Open не менее ярко выступил и на пресс-конференции. Журналист задал Аслану стандартный вопрос о перерыве после второго сета:

– Когда вы после второго сета ушли с корта переодеться, вы что-то себе сказали, как перенастроили себя? Со стороны смотрелось, будто после этого перерыва вы вышли взбодрившимся и зараженным.