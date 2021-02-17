Российский теннисист Аслан Карацев сенсационно добрался до полуфинала дебютного турнира «Большого шлема», пройдя друг за другом троих сеяных: Диего Шварцмана, Феликса Оже-Альяссима и Григора Димитрова. Так далеко на первом «Шлеме» в Открытой эре не забирался никто – ни Роджер Федерер, ни Рафаэль Надаль, ни Новак Джокович. По этому показателю Аслан опередил всех великих, и по понятным причинам они его никогда не догонят.

Карацев не просто дебютировал в основной сетке – он прошел в четверку лучших из квалификации, которая в 2021-м из-за пандемии проходила за пределами Австралии в Абу-Даби. Такое достижение с 1977 года покорялось пятерым теннисистам, среди которых – белорус Владимир Волчков, дошедший до полуфинала Уимблдона-2000. Тогда ему было 22 года.

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Четырьмя годами ранее Волчков стал победителем юниорского Уимблдона, поэтому неудивительно, что и во взрослой карьере главный успех пришелся на травяной мэйджор. В первом раунде белорусский квалифаер в пяти сетах зарубился с аргентинцем Хуаном Игнасио Чело, во втором попал на пятого сеяного Седрика Пьолина – к тому времени дважды финалиста «ТБШ». На француза тоже потребовалось пять сетов.

Владимир Волчков на Уимблдоне-2000 Фото: Imago

Дальше было легче – в трех сетах с двумя тай-брейками Волчков убрал легенду марокканского тенниса Юнеса Эль-Айнауи, с одним – экс-пятую ракетку мира из ЮАР Уэйна Феррейру. За выход в полуфинал белорус бился с зимбабвийцем Байроном Блэком – тур 21 год назад был более многонационален. Три сета с двумя таями и никаких проблем – а первая ракетка мира Пит Сампрас, на которого выходил Волчков, гонял четыре энергозатратных партии с соотечественником Ян-Майклом Гэмбиллом.

На Сампрасе сказка Волчкова закончилась, но нетрудно догадаться, что его турнирный путь привлек небывалый интерес мировых медиа. Сравнить можно, например, с реакцией таблоидов на американский успех Медведева в 2019-м, когда он поцапался с публикой на US Open и дошел до финала. Журналисты The Sun придумали Волчкову прозвище «Владиатор» – по аналогии с фильмом «Гладиатор», который теннисист засматривал до дыр во время турнира. По легенде после полуфинала к Владимиру с поздравлениями подошел сам Рассел Кроу, который сыграл главную роль. А BBC прислал съемочную группу на скромную съемную квартиру, где жила немногочисленная команда белоруса – он сам и его отец.

О фешенебельных отелях для квалифаеров в 2000-м речи не шло: у Волчкова не было даже спонсорской экипировки. На Уимблдоне принято играть в белом, поэтому он собрал комплект из того, что было: футболка – от Nike, шорты – от adidas. Как и Карацев, он заработал за один турнир больше, чем за всю предыдущую карьеру. Скачок в рейтинге ATP тоже был впечатляющим – Владимир поднялся с 237-го места на 70-е. Аслан же прыгнет со 114-го на 42-е. А если ему удастся пройти в полуфинале Новака Джоковича – и того выше.

Уимблдонский прорыв оказался для Волчкова практически одиночным: в последующие годы он только один раз дошел до финала турнира ATP. Это было в 2002 году в Ташкенте – титул взял Евгений Кафельников и в одиночном разряде больше не выиграл ни одного трофея.

Волчков закончил карьеру в 2008 году и через три года познакомился с Марией Шараповой – во время совместной тренировки на Кубке федерации она оценила плотность его ударов. Владимир вошел в команду Марии, став спарринг-партнером и тренером-ассистентом.

Мария Шарапова на «РГ»-2012 Фото: Getty Images

«Мой спарринг-партнер Сесил Мамит работал со мной исключительно на грунте – не бывает мячей, которых он не смог бы достать. Это хорошо, но как мне тогда отрабатывать виннерсы? Мы с Волчковым несколько раз потренировались вместе, после чего я предложила ему сотрудничество на время травяного сезона. Мне нравится, как он бьет по мячу. Считаю, что он может помочь мне улучшить игру», – объясняла Шарапова.

Сотрудничество пришлось на расцвет карьеры теннисистки: Шарапова завоевала карьерный «Шлем» и шла на первом месте в рейтинге WTA. В 2013-м успешное партнерство завершилось – Волчков лег оперировать травмированный локоть и больше не мог работать с такой интенсивностью. Он возглавил сборную Беларуси и обновил достижения на командных турнирах. Женщины впервые в истории вышли в финал Кубка федерации и шли на втором месте рейтинга, мужчины попали в плей-офф Кубка Дэвиса, не имея в составе ни одного игрока топ-100.

Владимир Волчков и Илья Ивашка на Кубке Дэвиса Фото: Imago

В 2019-м Владимир покинул национальную команду и стал теннисным ютьюбером. Его влог набрал 1,24 тысячи подписчиков после публикации 47 роликов. Правда, последнее видео – разбор полуфинала US Open между Даниилом Медведевым и Домиником Тимом – было записано пять месяцев назад. В одном из недавних интервью Волчков пошутил, что купил бы в Минске квартиру на 150-200 квадратных метров, если бы набрал миллион фолловеров.

А вдруг карьера Карацева не ограничится одним-единственным «Шлемом» или даже полуфиналом? Даже букмекеры дают на его победу над Джоковичем всего лишь 9,40 – не самый зашкаливающий коэффициент в текущих условиях. А вдруг? Перед матчем со Шварцманом тоже никто не верил.

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