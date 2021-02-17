Первая ракетка мира Эшли Барти сенсационно уступила в четвертьфинале Australian Open чешской теннисистке Каролине Муховой.
Матч завершился поражением фаворита со счетом 1:6, 6:3, 6:2. 24-летняя Барти трижды подала навылет, три раза ошиблась на подаче реализовала три брейк-пойнта из 13. На счету Муховой – два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 11.
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24-летняя Мухова, идущая на 27-м месте рейтинга WTA, впервые выиграла у первой ракетки мира. Это ее третья победа над топ-10 и первый полуфинал турнира «Большого шлема».
- Чешка поспорит за выход в финал с Дженнифер Брэйди, которая обыграла Джессику Пегулу (4:6, 6:2, 6:1).
- Мухова на АО-2021 также прошла шестую сеяную Каролину Плишкову.
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