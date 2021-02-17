Матч завершился поражением фаворита со счетом 1:6, 6:3, 6:2. 24-летняя Барти трижды подала навылет, три раза ошиблась на подаче реализовала три брейк-пойнта из 13. На счету Муховой – два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 11.