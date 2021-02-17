Четвертый сеяный Даниил Медведев выиграл четвертьфинальный матч открытого чемпионата Австралии. Он в трех сетах победил соотечественника из России, седьмую ракетку турнира Андрея Рублева – 7:5, 6:3.

Матч продолжался 2 часа и 5 минут.

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Медведев лучше подавал – 14 эйсов против восьми у соперника, а также 60% попадания первым мячом против 47% у Рублева. Но Андрей допустил меньше двойных ошибок при вводе мяча в игру – три дабл-фолта, у противника на одну больше.

При этом Даниил лучше выглядел при первой подаче и взял 80% розыгрышей. Рублев в том же показателе достиг отметки 63%.

Медведев взял 30 активно выигранных мячей при 33 невынужденных ошибках. У Рублева то же самое соотношение не в пользу виннерсов – 20 и 39 ошибок.

Рублев проиграл Медведеву четвертый очный матч подряд. Он уступил другу детства в трех четвертьфиналах – на турнира в Цинциннати-2019, в Санкт-Петербурге-2019 и на US Open-2020. Андрей в этих встречах не взял ни одного сета и отдал Даниилу уже 10 партий подряд.

В полуфинале русский теннисист сыграет с победителем пары Стефанос Циципас – Рафаэль Надаль.

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