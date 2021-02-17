Российский теннисист Даниил Медведев гарантированно дебютирует в топ-3 рейтинга ATP после выхода в полуфинал Australian Open.
Победа над Андреем Рублевым в 1/4 финала позволит ему стать третьей ракеткой мира и обойти прошлогоднего финалиста Доминика Тима. В случае победы на турнире Медведев обгонит Рафаэля Надаля и войдет в топ-2. Обновленный рейтинг ATP появится в понедельник, 22 февраля.
Australian Open
Медведев победил Рублева в трех сетах и вышел в полуфинал
- В четвертьфинале Медведев обыграл Андрея Рублева со счетом 7:5, 6:3, 6:2.
- За выход в финал он поборется с победителем матча Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас.
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