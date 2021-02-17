Победа над Андреем Рублевым в 1/4 финала позволит ему стать третьей ракеткой мира и обойти прошлогоднего финалиста Доминика Тима. В случае победы на турнире Медведев обгонит Рафаэля Надаля и войдет в топ-2. Обновленный рейтинг ATP появится в понедельник, 22 февраля.