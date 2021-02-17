Российский теннисист Даниил Медведев вызвал на корт физио после победы над Андреем Рублевым в четвертьфинале Australian Open.

Это нетипично – обычно теннисисты берут медицинский перерыв по ходу матча. 25-летний Медведев подал на выход в полуфинал и вернулся на свое место, прихрамывая. На корт вышел физиоперапевт, и только после оказанной помощи Даниил собрал вещи и подошел к микрофону для интервью.

Australian Open Медведев победил Рублева в трех сетах и вышел в полуфинал ЧЕРЕЗ 23 МИНУТЫ

«Я так сделал первый раз и от других такого не видел. Перед последним геймом пошел на переход, и у меня начались судороги. Я знал, что у Андрея тоже судороги. Свои старался не показывать и в последнем гейме хорошо подавал, но потом как вырубило – на последних трех очках не мог пошевелить левой ногой перед подачей, так что было непросто. Я знал, что если проиграю гейм, он это увидит. Рад, что выиграл.

Условия были супертяжелыми. Обычно в Австралии плюс 40 каждый день, и это тяжело – но ты хотя бы привыкаешь. Сейчас обычно было плюс 20, максимум плюс 23, даже на солнце было не очень жарко», – рассказал Медведев после матча.

Медведев выиграл у Рублева со счетом 7:5, 6:3, 6:2 и гарантированно дебютирует в топ-3.

За выход в финал он поспорит с победителем пары Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас.

Australian Open Медведев дебютирует в топ-3 по итогам Australian Open ЧАС НАЗАД