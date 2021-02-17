Встречу Даниила Медведева и Андрея Рублева в медиа преподносили как какую-то плюшевую игрушку из «Детского мира». Они друзья по жизни, знакомы с щенячьих турниров, много играли друг с другом в 12-13-летнем возрасте и хорошо знают слабости будущего соперника. Обернитесь – когда вы читаете это, за вашей спиной наверняка скачут розовые пони.

Безусловно, взлет русского мужского тенниса повенчан с отличными взаимоотношениями вне корта, но за этой обложкой зрители словно забывали, что это четвертьфинал «Шлема». На такой высокой стадии оба, с учетом Итогового турнира Медведева-2020, бывали всего три раза, а в четверку лучших на «ТБШ» просто так не попадают. Особенно в таком индивидуальном виде спорта, как теннис, где победитель всегда только один (сколько бы нас ни убеждали в обратном фанаты Серены Уильямс).

Australian Open «Начались судороги». Медведев вызвал физио после матча ЧЕРЕЗ 23 МИНУТЫ

Андрей Рублев и Даниил Медведев (оба – Россия), турнир Next Gen ATP Finals в Милане, 2017 год Фото: Getty Images

Для Андрея Рублева этот матч был очень важен. Он ни разу не обыгрывал дружочка во взрослой карьере и трижды оступался в 1/4 на «Шлемах». Причем и то, и другое у него выходило в высшей степени унизительно – Медведев не отдал старому приятелю ни единой партии, а Надаль с Циципасом аккуратным слоем размазывали патлатого русского в четвертьфиналах US Open и «Ролан Гаррос».

В первом сете для Эндрю все складывалось неплохо – на старте он держал мяч в игре, не уступал в затяжных ралли и не проваливался ни на подаче, ни на приеме. Но чем опасен Медведев, так это знаменитой цепкостью на задней линии. Его осьминожьи скиллы не просто деморализующе действуют на соперников, а выдавливают из них все силы, будто дементор в «Гарри Поттере». Врагам Даниила всегда нужно забивать до верного и не скидывать мяч на хавкорт в надежде на лень первой ракетки России. Те, кто об этом забывают, обычно непонимающе качают головами на пресс-конференциях.

На брейковых очках противника Рублев даже сам действовал активно, но пара неточностей принесла чужую подачу Медведеву. Даже в следующем гейме, в котором Андрей заиграл еще лучше, у Дэна получилась идеальная иллюстрация превосходства – при счете 0-30 он добежал до смертельного смэша соперника и идеально выкрутил обводящий в корт.

Казалось, что после ответного брейка Рублюша нашел дзен. Он немного повоевал с собственными шортами и радикально решил проблему с помощью ножниц. И тут практически повторилась нью-йоркская ситуация прошлого года – Рублев вновь действовал на равных с Медведевым, но счет перевалил за 5:5, и Андрея опять подвели нервы. Две невынужденные (0-30), еще один классный обводящий Даниила, и это уже три сетбола, от которых не спрятаться, не скрыться.

Главный переломный момент – конечно, шестой гейм второй партии. Он длился больше 14 минут, один из розыгрышей затянулся на 43 удара, после чего обоим теннисистам нужно было восстановить дыхание, и даже понимающий эмпайр не сыпал предупреждениями за затяжку времени.

Но после такого спурта Рублев больше никогда в этом матче не пришел в себя. В паузах он долго ходил вдоль задней линии и даже присаживался на корточки, но ничего не помогало. Андрей выглядел, словно вареный рак, и почему-то не звал на корт физиотерапевта, хотя объективно ему было не окей.

Андрей Рублев – Даниил Медведев, четвертьфинал Australian Open-2021 Фото: Getty Images

В таком состоянии седьмой сеяный еще как-то отстреливался классными ударами и затягивал фаворита в борьбу, но падение уже было не остановить. Рублеву даже не помогла пауза в следующем гейме, когда у Медведева отлетел виброгаситель, и весь персонал долго искал по всему корту эту маленькую финтифлюшку от ракетки.

Эндрю чудом цеплялся за очки на приеме, но дальше только плыл по течению. После счета 5:7, 3:3 Рубль проиграл семь геймов подряд, и игра уже, конечно, была сделана. В перерыве между сетами он сбегал в раздевалку, быстро умылся и, кажется, даже сунул волосы под струю холодной воды, но это никак не замедлило таранный ход Медведева. Этот отрезок Андрюша проиграл с разницей ралли 18-32 – то есть как будто в борьбе, но каждый раз стабильно хуже соперника.

И после такого провала матч фактически закончился, разве что великодушный Даниил подарил старому приятелю два гейма, чтобы не унижать его баранкой в решающей партии. В интервью победитель почему-то заявил, что именно он вымотал Рублева, хотя достаточно очевидно, что дело в погодных условиях – никаких неразрешимых загадок для Андрея в этом матче не было.

Андрей Рублев – Даниил Медведев, четвертьфинал Australian Open-2021 Фото: Getty Images

Истощенными оказались оба теннисиста, даже Медведев попросил о выходе врача уже после слов «Гейм, сет, матч». Теперь Дэна ждет победитель пары Циципас – Надаль, и до полуфинальной дуэли лучше бы расправиться с судорогами в ноге.

После выхода в 1/2 Даня поднялся минимум на третью строчку рейтинга ATP, а в случае победы даже станет вторым. Это хорошая новость и для него, и для Рублева – теперь в четвертьфиналах «Шлема» их будут как минимум разводить по сетке. Против друга детства Андрей, похоже, применил все приемчики, которые знал. Ничего не помогает.

Australian Open Медведев победил Рублева в трех сетах и вышел в полуфинал ЧАС НАЗАД