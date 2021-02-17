Заслуженный тренер России Владимир Камельзон в разговоре с Eurosport прокомментировал победу Даниила Медведева над Андреем Рублевым в четвертьфинале Australian Open (7:5, 6:3, 6:2). В полуфинале Медведев встретится с победителем пары Надаль – Циципас.

– Надеялся, что матч получится с интригой и борьбой. Говорили, что это соперничество на уровне минимум полуфинала. Но яркого и эмоционального противостояния объективно не получилось. Все ясно стало после длинного розыгрыша. Рублев оказался не готов к такому уровню борьбы. Медведев хорошо подошел к матчу, оказался просто лучше готов. И его класс игры уже на уровне первой ракетки мира. Такому теннисисту трудно противостоять. Рублев не может играть против такого соперника на победу. Получился странный спектакль в одни ворота. Есть в этом какое-то разочарование. С другой стороны, Медведев показал такую стабильность, такой уровень игры, что теперь он должен выигрывать Australian Open.

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– Что не хватает Рублеву для прогресса?

– Об опыте говорить поздно, он есть. Уровень игры тоже хороший. Но существует рейтинг. Медведев – четвертый в рейтинге, а Рублев – седьмой. Поэтому обыграть Даню невероятно трудно. Надо прыгнуть сильно выше головы. Я обожаю Андрея, обожаю его манеру игры. Но его состояние в этот день было хуже. Появились судороги в третьем сете, но продолжал бороться. Медведеву же было важно раньше закончить матч. Он серьезный аналитик, все считает. И знает, как действовать в тяжелую минуту, как сыграть по-особенному.

Рублев проиграл Медведеву четвертый очный матч подряд.

Он уступил другу детства в трех четвертьфиналах – на турнире в Цинциннати-2019, в Санкт-Петербурге-2019 и на US Open-2020.

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