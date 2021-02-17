Новак Джокович – Аслан Карацев

Прогноз: победа Джоковича в трех сетах за 1,73

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Букмекеры предсказывают легкую победу суперфавориту, что разумно для матча первой ракетки мира со 114-й. Карацев долго вкатывается в игру, сперва изучая нового соперника – он ушел с 0-2 по сетам с Оже-Альяссимом, с 0-1 – с Димитровым. С Джоковичем времени на раскачку может не хватить, несмотря даже на травму серба. В четвертьфинале с Александром Зверевым он продемонстрировал четкое умение реализовывать свои шансы в нужные моменты.

Еще можно поиграть со ставками на тотал: коэффициент 1,75 дают на «больше 30,5», 1,78 – на «меньше 32,5». Словом, аналитики видят завершение сказки Карацева – увы, это вполне логично.

Наоми Осака – Серена Уильямс

Прогноз: победа Осаки за 1,68

Наоми Осака

Фото: Getty Images

Серене так и не удастся превзойти рекорд Маргарет Корт и выиграть турнир «Большого шлема» после родов: на этот раз в ремейке финала US Open-2019 ее остановит Наоми Осака. По личным встречам японка ведет 2-1 – главную победу она одержала в финале «Шлема», а также выбила Серену в первом раунде турнира в Майами. Уильямс в 2019-м победила на харде в Торонто. Совсем недавно теннисистки играли на выставочном турнире в Аделаиде – лучшей оказалась Серена.

Прогнозируют, что в этот раз соберется Наоми: она умеет играть с американкой на решающих стадиях «ТБШ». В минус Серене идет и ее статистика на мэйджорах после рождения дочери. Впрочем, коэффициент на ее победу совсем не такой, как у Карацева – 2,19. Вполне можно поставить при наличии веры в Уильямс.

Каролина Мухова – Дженнифер Брэйди

Прогноз: победа Брэйди с форой -2,5 за 1,82

Каролина Мухова

Фото: Getty Images

Матч 22-й (Брэйди) и 25-й (Мухова) сеяных в полуфинале «ТБШ» – сенсация с примерно равной расстановкой сил. Сетка американки была проще, а чешка выбила шестую сеяную Каролину Плишкову и первую ракетку мира Эшли Барти. Букмекеры отдают небольшое преимущество Брэйди – возможно, потому что она затратила меньше сил на низкорейтинговых соперниц.

Комфортная ставка 1,50 – на то, что матч закончится в двух партиях. В четвертьфиналах девушки провели по три сета против Барти и Джессики Пегулы, обеим пришлось отыгрываться. Наверняка в этот раз они захотят закончить матч побыстрее – тем более, играть предстоит на жаре.

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