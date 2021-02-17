Испанец Рафаэль Надаль остался без полуфинала Australian Open-2021, потерпев сенсационное поражение от Стефаноса Циципаса из Греции – 6:3, 6:2, 6:7(4), 4:6, 5:7. Теннисисты сражались на протяжении 4 часов 5 минут.

Стефанос обошел именитого соперника по эйсам (17-15), избежал ошибок на подаче (у Рафы 2 двойные). Он реализовал 2 брейк-пойнта из 5, в то время как испанец – 3 из 4.