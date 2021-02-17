18 февраля в Мельбурне состоится важнейший матч для российского тенниса – андердог-квалифаер Аслан Карацев будет бороться за выход в финал Australian Open с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Карацев занимает в рейтинге ATP текущее 114-е место, но после успеха в четвертьфинале гарантированно поднимется в топ-50 уже в этот понедельник. Аслан – главная сенсация турнира и уже рекордсмен мужского тенниса: никто кроме него больше не доходил до 1/2 на дебютном «Шлеме». Если две «баранки» Егору Герасимову и всего один отданный гейм удивили не слишком сильно, то про дальнейший турнирный путь Карацева можно снимать фильм.

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Девятая ракетка мира Диего Шварцман не противопоставил заряженному квалифаеру ничего и проиграл в трех сетах. Феликс Оже-Альяссим взял два первых сета, но потерпел сокрушительное поражение в пяти. Григор Димитров тоже начал успешно – Карацев отыгрался еще быстрее и визуально легко добил соперника, который стал испытывать физические проблемы.

Аслан Карацев Фото: Getty Images

Джокович – не Шварцман, Оже-Альяссим и Димитров, но его путь к полуфиналу тоже непрост. Он отдал соперникам пять сетов, Карацев – три. Со счетом 3-0 по партиям Новак обыграл только Жереми Шарди в первом круге. Потом отдал партию Фрэнсису Тиафо, выдержал напряженный пятисетовик с Тэйлором Фрицем и только в четырех дожал Милоша Раонича и Александра Зверева. Все это – на фоне травмы живота, в которую некоторые не верят. Но даже будучи травмированным Джокович не утратил класса и умения собираться в решающие моменты. Именно так он прошел Зверева.

Кто что сказал

Новак Джокович: «Если честно, до Australian Open я его вообще не видел. Но, конечно, видел во время Australian Open. Очень сильный парень, физически очень сильный. Хорошо двигается, мощный с задней линии. Отличный бэкхенд – русская школа тенниса, у них всегда хорошие бэкхенды. Классно подает. Мотивирован, ему нечего терять».

Новак Джокович Фото: Getty Images

Аслан Карацев: «Невероятное чувство. Первая основная сетка, первый полуфинал. Невероятно. Я не знал, что у Григора травма. В начале матча мне было сложно справиться с нервами. Со второго сета я пытался найти игру. А в третьем у него начались проблемы».

Ставки и прогнозы

Победа Джоковича – 1,07

Победа Карацева – 8,47

Букмекеры логично предсказывают победу суперфаворита, хотя и коэффиценты на Карацева не зашкаливают до двузначных чисел. Кэф на победу Новака в трех сетах – комфортные 1,73. А еще можно поиграть со ставками на тотал: коэффициент 1,75 дают на «больше 30,5», 1,78 – на «меньше 32,5».

Где смотреть

Матч начнется не ранее 11:30 по московскому времени. Увидеть игру можно на Eurosport, а если нет ни телевизора, ни возможности включить трансляцию на сайте – читай текстовый лайв. И не забывай про трансляцию Winline для зарегистрированных пользователей.

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