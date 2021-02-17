До этого Надаль выиграл 35 сетов на турнирах «Большого шлема» подряд: он стал победителем «Ролан Гаррос»-2020, не отдав соперника ни партии, а потом чисто прошел четыре круга в Мельбурне. Рафе не хватило всего одного сета, чтобы повторить установленный в 2006-07 годах рекорд Роджера Федерера (36 сетов). Испанец делит второе место с Джоном Макинроем.