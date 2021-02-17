В четверг Аслана Карацева ждет главный матч карьеры против Новака Джоковича. Раньше теннисистов похожего уровня он мог видеть разве что с трибуны после вылета в квалификации. Карацев – пример теннисиста, которому всю карьеру не везло. Но в Австралии все местные боги гладят по ракетке его одного. Аслан начал с квалификации, а теперь от финала его отделяет одна победа. И никто не удивится, когда он ее одержит.

«Для начала моя цель – выступить в основной сетке Australian Open. Затем – попасть в топ-50, а потом уже в топ-20. Я считаю, что по игре я не уступаю ребятам, которые стоят выше в рейтинге. Мои проблемы больше в голове, и я работаю над этим», – говорил он в прошлогоднем интервью «СЭ». Две цели он выполнил за месяц. И попадание в топ-20 не станет сюрпризом.

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Аслан Карацев Фото: Eurosport

Где родился и тренировался Карацев?

Аслан родился во Владикавказе, но в три года уехал с родителями в Израиль, где его отдали в теннис. В 12 лет он стал чемпионом страны, а в 14 вернулся в Россию, но уже в Таганрог и пришел в школу Александра Куприна. Потом были юниорские турниры, где не было большого успеха, но периодически побеждались будущие топы. Например, в 17 он победил Доминика Тима, который через год уже был в топ-100 рейтинга. А тренер Тима Гюнтер Бресник даже хотел забрать его к себе, но не вышло. В 2011-м Карацев даже получил премию «Русский Кубок» как лучший юниор страны, но дальше все пошло не так.

В 21 год теннисист перебрался в Германию, помог Дмитрий Турсунов, который в те годы там работал. Аслан попал в компанию к Жилю Симону, Ярко Ниеминену, Илье Марченко и в этой команде рассчитывал прогрессировать. Но вместо этого играл во второсортных турнирах, так ни разу не пробился в основную сетку «Шлема» и мечтать не мог когда-то встретиться хотя бы с соперниками уровня топ-30. В 2017-м Карацев оказался в академии Серхи Бругеры в Барселоне, но его максимум был – участие во «фьючерсах», так еще и пошли травмы. В этот момент обычно заканчивают карьеру, но нынешний полуфиналист Australian Open даже не думал об этом. И спустя два года нашел своего тренера. Им стал Егор Яцюк, который старше Аслана всего на год.

Прогресс 2020-го: от тренировок в США до полуфинала в Австралии

В 2020-м, спустя год после смены тренера, результаты резко изменились. В конце лета Карацев сыграл в трех финалах «Челленджеров», а осенью дважды прошел по кругу в турнирах ATP. Сам спортсмен объяснял это эффективно проведенным временем во время пандемии. Пока многие чилили дома, Аслан пригнал в США играть выставочные матчи. Позже признавался, что ему это очень помогло. Травмы ушли, финансирование наладилось, он концентрировался только на работе. И кайфовал от нее: ведь тренером впервые за долгие годы был не опытный дядя-наставник, а друг.

«Он повзрослел, стал биться за каждый розыгрыш, фокусироваться на этом. А уверенности ему придала подача, которая сейчас стабильно летит за 200 км/ч. Последние пять лет, на мой взгляд, у него была техническая ошибка на подаче, слишком большая «петля». И скорость мяча не превышала 180 км/ч, что для мужского тенниса недостаточно.

У меня было ощущение, что пришло время. Честно говоря, не сижу с широко открытыми глазами, видя его в полуфинале. Я проработал с ним семь лет и вижу, в каком он сейчас состоянии. Скорее скажу, что ждал прорыва намного раньше», – сказал «СЭ» бывший тренер Карацева Александр Куприн.

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон рассказал Eurosport:

«Он все время был в тени и только сейчас появился. Аслан до этого особо себя нигде не проявлял, находился во второй сотни рейтинга и никогда не играл соревнования такого высокого уровня. Какое-то природное озарение человека. Собрал весь свой опыт низших турниров и показал результат. У него никогда не было большой команды. Вот ездят они с Егором Яцюком и все. А ведь Егор и мне помогал несколько лет. В прошлом году им кто-то помог, они уехал в США. И вместе пришли к результату. А у Яцюка – особый талант к тренерской работе, он может и не давать многочисленные советы, главное – не мешает. А Карацев – идеальный теннисист с физической точки зрения. Собрав все вместе, он пришел к такому результату. Это суперсенсация Australian Open.

Мы давали ему wild-card на турниры в Москве, Питере. Но и на них он особо не проявлял себя. А теперь сыграет с Джоковичем. Мне очень интересно, как он будет с ним выглядеть. Как 114-й номер рейтинга сыграет с первым. Он видел то его до этого только на картинке. Терять Аслану нечего, а мотивация у него кавказская. Сегодня это зрелый человек. Так что давайте посмотрим, что покажет.

Он сам по себе. И хрен к нему вовнутрь залезешь. У него один тренер и нет никакой команды. И плевали они на всех вокруг. Никто мозги не засоряет», – сказал Камельзон.

Интересно, что за выход в полуфинал Australian Open Аслан получит 662 696 долларов – больше, чем призовые за всю карьеру. После этого какое-то время он точно не будет думать, как найти деньги на новый выезд. И сосредоточится на теннисе. А значит, к Рублеву и Медведеву добавится новая российская звезда.

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