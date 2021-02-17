Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в четвертьфинале Australian Open (7:5, 6:3, 6:2). После игры он ответил Eurosport на несколько важных вопросов.

– Во время вашего матча официально было +28. Вроде не такой высокий градус, но казалось, что на корте было намного жарче.

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– Не, было очень жарко. В Австралии очень жаркое солнце, поэтому когда ты играешь в 3 часа дня, даже когда 22 градуса, довольно жарко. 28 у нас впервые, мне кажется, за 2,5 недели было, поэтому это чувствовалось. Сгорело все лицо – я не люблю мазаться кремом на официальные матчи, потому что он потом весь течет, затекает в глаза, тяжело играть, и поэтому, думаю, было видно на наших лицах, что и мне, и ему было жарко находиться на солнце.

– Уникальный момент был в конце матча – физио на корте после победы. Все быстро прошло?

– Да, меня просто чуть-чуть сводило в конце, как и Андрея. Был нереально физический матч. Я, честно говоря, впервые видел, чтобы Андрею было тяжело физически, поэтому в каком-то смысле был доволен собой. Я, наверное, первый игрок, который заставил его так работать в плане физики. Естественно, мне самому тоже было тяжело, и в последнем гейме мне начало чуть сводить бедро. Я просто понимал, что не смогу выстоять на интервью, поэтому позвал физио просто, чтобы он мне чуть-чуть расслабил эту мышцу, и я смог уже спокойно дойти до раздевалки. Все было совершенно спокойно, но выглядело это все, конечно, смешно. Наверное, в первый раз я тоже такое увидел.

– Что понравилось сегодня в своей игре, что – не очень?

– Честно говоря, понравилось все. Один из лучших матчей, что я провел, может быть, даже за всю карьеру. Потому что Андрей сейчас находится в сумасшедшей форме. Если он продолжит так играть, так работать, 100% мы увидим его еще выше в рейтинге. Еще будут большие победы – это прям 100%. Поэтому очень рад, что удалось сегодня так в трех сетах победить. Действительно, все, что задумал, все, что пытался исполнить на корте, сработало, поэтому всем доволен.

– Уверен, вы знаете, что после турнира станете третьей ракеткой мира. К этому как относитесь?

– Слышал, слышал. На самом деле, круто, потому что все такие маленькие шажки – это все, для чего ты работаешь всю свою жизнь. Я никогда не был третьей ракеткой мира. По-моему, я один раз был близко: после финалов US Open и вот этого всего. Поэтому это круто. Конечно, хочется победить еще в двух матчах здесь, но, в любом случае, это маленький шаг вперед в моей карьере, это останется навсегда с тобой.

– Удалось ли увидеться с Андреем после матча? Как он себя чувствует, вы в курсе?

– Естественно, он очень расстроен, это видно. Мы с ним не общались, но сидели вместе в раздевалке, потому что, как я и говорил, в раздевалки всех стараются вместе по странам распределять. Поэтому у нас все шкафчики раздевалок вместе и с Асланом, и с Андреем, и с Кареном, и с белорусами, и с казахами. Поэтому так получилось, что я пришел к своему, он – к своему, и мы сидели прям рядом. Естественно, когда ты проигрываешь четвертьфинал «Большого шлема», ты какое-то время в расстройстве. Поэтому пока не общались, но, естественно, проблем никаких нет между нами.

– Сегодня последний день локдауна в Мельбурне. На вашем расписании как-то отразилось, что пять дней был фактически комендантский час, нельзя было выходить никому на улицу?

– Минимально, потому что все равно ты проводишь почти весь день на кортах, потом едешь в отель. Единственное, что вечером мы кушали в ресторанах – тоже в номере все время сидеть не охота. Естественно, это поменялось: вот эти пять дней мы обязаны были сидеть в номере, поэтому каждый вечер мы проводили в номере. Если завтра все откроют, вечером сходим в ресторан какой-нибудь.

В полуфинале Australian Open Даниил Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом.

Счет личных встреч 5-1 в пользу Даниила. Циципас выиграл у Медведева только одну игру, последнюю в данный момент. Это был финал турнира АТР в Лондоне в 2019-м.

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