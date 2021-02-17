Тренер Аслана Карацева Егор Яцюк поговорил с Eurosport о сенсационном результате на Australian Open, работе с теннисистом и предстоящем полуфинале против Новака Джоковича.

– Аслан – главная сенсация этого турнира. Стал ли для вас неожиданностью такой успех?

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– Ну, естественно, стал. Так резко – понятно, что никто этого не ожидал. Но мы к этому готовились. Если взять просто один результат, то да, можно сказать, что это фантастика и что-то нереальное. Но мы шли от матча к матчу, на самом деле, все было реально. Нам относительно повезло, что мы не попали на этот карантин, потом более-менее удачная сетка сложилась, и, я считаю, что более-менее удачные игроки по жребию нам попались. Ничего невозможного я не видел, выходили – только на победу настраивались, на каждую игру.

– Если посмотреть результаты прошлого года, у Аслана были хорошие турниры. На «Челленджерах» он хорошо выступал, такая серия получилась. Можно сказать, что уже в прошлом году уверенность в своих силах возросла?

– Да, начиная с прошлого года стал более-менее ровно играть турниры, потому до этого у него результаты были то вверх, то вниз.

– То есть с прошлого года что-то такое почувствовали, что искали?

– Да, но это было наработано. Это не так сразу он пришел и стал выигрывать. Сколько мы матчей проиграли, сколько он не подал на матч, не подал на сет. Это каждый день была работа не только на корте. Это психиолическая работа. Разговоров было больше, чем работы. Естественно, теннис, как говорят, это mental game. Поэтому да, начиная с прошлого года уже был какой-то рисунок. Но точно не было видно полуфинала «Большого шлема».

– Сам Аслан говорит, что его успех связан в первую очередь с тем, что ваша совместная работа дает плоды. И прежде всего он говорит, что вы в ментальном плане как раз-таки ему очень помогли. И помогли поверить в себя. Вы как свою работу оценили бы на данный момент? Что, на ваш взгляд, вы привнесли в его игру?

– Наверное, о проделанной работе прежде всего говорит результат. Если честно, добавили все, что могли. Не будем останавливаться, можно еще больше. Но начиная с подачи, заканчивая игрой с лета, над всеми этими компонентами мы работали каждый день.

– Расскажите, как ваше сотрудничество с Асланом началось? На одном из турниров вы нашли друг друга?

– Да, мы были во Франции. Я тогда уже заканчивал. Попытался еще чуть-чуть поиграть в теннис, но уже чувствовал, что тело уже не то. Последние турниры свои отыгрывал во Франции. Он подошел, говорит: «Давай попробуем, у меня нет выхода, последний шанс заиграть». Ну, давай. Так и начали.

– При этом вы довольно молодой специалист. У вас тоже такого опыта не было же?

– Как сказать. Я закончил в 21 карьеру, полтора года ездил с Басилашвили, это просто нигде не упоминается. Мы начали плюс-минус с 500, и закончили, он уже стоял в 150. Я был и на ATP-турнирах, и почти все «Челленджеры» проездили. Я не считаю, что у меня совсем опыта не было. Аслан, наверное, поэтому ко мне обратился – видел, что я с Басилашвили ездил, мы играли одни и те же турниры. Еще тогда Аслан обыграл Басилашвили.

– Где вы тренируетесь? База основная есть у вас?

– Да, мы тренируемся в Минске на городских кортах олимпийского резерва по теннису. В свободное время, когда нет турниров, мы приезжаем в Минск и тренируемся там.

– Сейчас как Аслан справляется с повышенным вниманием, к которому он, наверное, не так привык?

– Если честно, я его готовил к этому. Примерно говорил, как это все будет. Это непростой момент, я ему пытаюсь это объяснить. Во-первых, это забирает очень много сил и энергии. Со всеми поговорить, всем все объяснить. Вроде и обидеть никого не хочется – он открытый, добрый человек. Надо сейчас с этим будет бороться и справляться.

– Просто привыкать, наверное?

– Как бы да, привыкать. Все навалилось, все пишут, предлагают. Такого не было, и очень резко. Это не постепенно пошло. Еще вчера никто про нас не знал, а сегодня все пишут, звонят, поздравляют. Я ему сказал: «Концентрируйся пока на работе, отыгрываем турнир, и там уже дальше будем думать».

– Со взаимопониманием проблем нет? На бытовом уровне, общечеловеческом уровне хорошо понимаете друг друга?

– Было много разговоров, много бесед, мы же не первый день знакомы. Где-то и ссоры. Большой плюс, что он слушает и делает. Мало таких игроков. В каких-то моментах я его жестко давил, потому что если не поддавливать, то результата не будет. Некоторые игроки могут обидеться, послать, поругаться, не тренироваться, закончить. Этот терпел, слушал, делал, и это дало результат. Поверил в меня, что немаловажно.

– То есть вы для него авторитет как тренер, несмотря на то, что по возрасту вы практически ровесники?

– Получается, да. На год старше его.

– Как настраиваетесь на матч с Джоковичем – как к предыдущим матчам или же что-то новое внесли?

– Нет, ничего не вносили, все так же готовимся выходить играть на победу. Единственное, все матчи были в нервном напряжении. Где-то по счету казалось легко. Даже мы видели с канадцем он проиграл первые два сета, игры вообще не было. Это исключительно из-за нервов было. Нам повезло вернуться. Может, он молодой, не должал, дал шанс вернуться в игру. Я думаю, что с Новаком Джоковичем это не пройдет – это 100%. Он очень ментально сильный человек, я смотрел его матчи неоднократно. Он может даже не показывать лучший теннис, а психологией тебя задушит. Я как смотрю, в решающий момент он включается, а все, наоборот, подседают. Надо к этому готовиться. Выйти, показать свой лучший теннис, не думать ни о чем, играть каждый мяч активно, мощно. Только так, я думаю, его можно победить. Хороший будет матч, хороший опыт. Посмотреть, где мы на самом деле находимся. Потому что Новак Джокович – это уже другой уровень. Будет реально видно, на каком Аслан уровне.

Аслан Карацев впервые сыграл в основной сетке «ТБШ» и сразу дошел до полуфинала.

На пути к Джоковичу российский теннисист одолел Магера, Герасимова, Шварцмана, Оже-Альяссима и Димитрова.

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