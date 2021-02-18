Японская теннисистка Наоми Осака обыграла американку Серену Уильямс в полуфинале Australian Open и сыграет за титул турнира «Большого шлема».
Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 и продлился час 16 минут. Осака опередила Серену по эйсам – подала навылет шесть раз против трех у соперницы. Она допустила восемь двойных ошибок, Уильямс – только одну. Наоми сделала четыре брейка, показав стопроцентную реализацию, а Серена взяла чужую подачу только дважды из семи возможностей.
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Статистика по виннерсам – 20-12 в пользу Осаки, по невынужденным ошибкам – 24-21, ведет Серена.
- В финале Осака сыграет с победительницей пары Дженнифер Брэйди – Каролина Мухова. В случае победы она станет четырехкратной чемпионкой турниров «Большого шлема».
- Наоми повела по личным встречам 3-1. Это ее вторая победа над Сереной на «ТБШ».
- Серена после родов не выиграла ни одного «Шлема» и не догнала Маргарет Корт.
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