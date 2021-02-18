Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 и продлился час 16 минут. Осака опередила Серену по эйсам – подала навылет шесть раз против трех у соперницы. Она допустила восемь двойных ошибок, Уильямс – только одну. Наоми сделала четыре брейка, показав стопроцентную реализацию, а Серена взяла чужую подачу только дважды из семи возможностей.