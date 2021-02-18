Опубликовано 18/02/2021 в 06:31 | Обновлено 18/02/2021 в 06:52

В Мельбурне определилась вторая финалистка Australian Open: за титул с Наоми Осакой поспорит американка Дженнифер Брэйди, в трех партиях переигравшая чешку Каролину Мухову.

Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, в пользу 24-летней представительницы США. Подавая на матч в третьем сете, Брэйди реализовала матчбол только с пятого раза, а соперница имела три брейк-пойнта.

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Дженнифер восемь раз подала навылет, дважды ошиблась на подаче и трижды взяла чужую подачу, показав стопроцентную реализацию по этому показателю. Мухова сделала только один эйс, две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

В параллельном полуфинале Осака в двух партиях справилась с Сереной Уильямс.

Брэйди впервые вышла в финал «ТБШ», для Осаки титул на мэйджоре может стать четвертым.

Финал состоится в субботу, 20 февраля.

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