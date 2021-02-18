Новак Джокович обыграл российского теннисиста Аслана Карацева в полуфинале Australian Open. Матч продолжался 1 час 55 минут и завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу первой ракетки мира.
Новак 17 раз подал навылет (Карацев – 6), соперники допустили по две двойные ошибки. Серб выиграл активными действиями 30 розыгрышей (24 у Аслана) и допустил 14 невынужденных ошибок (30).
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- В финале Новак сыграет с победителем матча между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом.
- Джокович – 8-кратный победитель Australian Open.
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