Новак Джокович предсказуемо прервал победное шествие Аслана Карацева: первая ракетка мира закрыла 114-ю в трех сетах со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Цифры намекают, что это было избиение андердога фаворитом, но на самом деле все не так – просто сказался класс. Еще раз – просто вдумайтесь: играли номер один и номер 114.

В течение последних нескольких лет теннисисты из так называемого некстгена оббивают пороги топ-3, пытаясь сломить господство Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Даниил Медведев и Александр Зверев брали «Мастерсы» и Итоговый, который также покорился Стефаносу Циципасу, а Диего Шварцман даже дернул Рафу на грунтовом ATP 1000, но на «Шлемах» молодежи каждый раз не хватало. Доминик Тим выиграл финал мэйджора только с четвертой попытки – и не у представителя Биг-3, а у Зверева, чьи руки на второй подаче в пятом сете буквально тряслись.

Australian Open Джокович не пустил Карацева в финал АО ЧАС НАЗАД

На Australian Open-2021 грань постепенно стала стираться. Джокович выстоял в четвертьфинале против Зверева, хотя будь тот увереннее в рещающие моменты, мог бы сам выходить на Карацева в трех сетах, а не проигрывать в четырех. Зато на следующий день прорыв удался Циципасу: он отыгрался у Надаля с 0-2 по сетам, вынудив уже испанца ошибаться и нервничать. На Итоговом Медведев методично прошел и Рафу, и Новака – во многом за счет характера. Помните, как Надаль не подал на выход в финал?

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Это было лирическое отступление ради доказательства тезиса, что нектсген готов обыгрывать большую тройку на решающих стадиях «Шлемов» и уже делает это – остался последний шаг от Медведева или Циципаса в финале. И если топ-3 и топ-6 примерно равны (тем более Медведев в понедельник гарантированно станет третьей ракеткой мира), то топ-1 и номер 114 – слишком заметная разница в классе.

Наконец мы добрались до главного – непосредственно полуфинального матча Карацева с Джоковичем. После него нельзя сказать, что Аслан играет в теннис хуже. Он выдавал и выигрывал умопомрачительные розыгрыши. Например, вот это рубилово в 32 удара на сетболе серба: Карацев рискнул первым и кинул укороченный, а Джокович не справился.

А вот это? В первом сете Аслан феноменально сыграл у сетки, отбив два удара в тело, что респект выразил сам Новак.

Карацев отыграл у соперника первую подачу на второй сет и имел все шансы сравнять счет: Новак спасся эйсами. Российский теннисист ушел с двух сетболов и имел два брейк-пойнта при счете 40-40, а Джокович откровенно нервничал и даже побаивался. Он издал торжествующий рык, когда повел с перевесом в один мяч, а вколотив в корт второй, праздновал победу в сете над 114-й ракеткой мира, словно уже взял 18-й «Шлем».

Но Аслана выключало в решающие моменты, и в этом его разница между Джоковичем и даже некстегнами, которые уже успели пообтесаться в разборках с великими. Он абсолютно на ровном месте отдал под ноль подачу и в первом, и дважды во втором сетах. После того, как Ноле с таким трудом выгрыз вторую партию, казалось, что игра Карацева пошла – он сейчас вернется, как в матчах с Оже и Димитровым – но на старте следующего сета снова было 0-40 в пользу серба. А потом 15-40, когда Карацев сделал обратный брейк. Из этих мелочей и сложилась игра – и итоговая победа Джоковича.

Аслан Карацев Фото: Getty Images

«Стоит поздравить моего соперника. Не уверен, что когда-то дебютант «Большого шлема» доходил до полуфинала. Хорошая работа, отлично провел турнир. Я ожидал, что он будет играть на высоком уровне. Я видел, как он играл против высокорейтинговых теннисистов. На этом турнире он играл очень здорово. Он так мощно бьет по мячу и физически силен. Прекрасная подача. Он возвращает все приемы в ноги очень плоско. Мы разработали с тренером тактику, и она отлично подошла. В каком-то смысле я заставил его играть в другом темпе», – похвалил Новак Карацева, не забыв респектнуть и себе.

Теперь серб садится с попкорном на диван и ждет завтрашний матч между Медведевым и Циципасом. Откровенно говоря, шансы взять «Шлем» есть у обоих.

Australian Open Джокович, Медведев, сенсация? Выбери победителя AO 20 ЧАСОВ НАЗАД