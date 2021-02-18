19 февраля Даниил Медведев может сделать еще один важный шаг на пути к первой победе на «Шлеме» – в полуфинале Australian Open ему предстоит встреча с главным врагом тура (по мнению болельщиков, но не самих игроков) Стефаносом Циципасом. Это будет седьмой матч между греком и русским, но самый ответственный.

22-летний Стефанос еще никогда не играл в финале «Шлема», тогда как у Даниила такой опыт уже есть: в 2019-м он добрался до матча за титул на US Open, но в пяти сетах проиграл Рафаэлю Надалю. Лучшим же достижением Циципаса остается полуфинал мэйджора – он дошел до этой стадии во второй раз (впервые в 2019-м) в Австралии, а еще однажды играл в 2020-м в Франции.

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Огня будущему противостоянию добавляет давний конфликт игроков: на турнире в Майами в 2018-м Циципас назвал Медведева «сраным русским». С тем пор медиа пережевывают конфликт и каждый раз напоминают о нем игрокам, хотя ситуация давно улажена. Даниил и Стеф в открытую заявляли, что не держат друг на друга зла – в последних матчах они спокойно реагировали друг на друга и по-доброму пожимали руки у сетки.

Важные цифры

Даниил ведет у Стефаноса по личным встречам – 5:1.

Но последний матч остался за греком – он победил на Итоговом турнире-2019 в двух сетах.

Единственный матч на «Шлеме» состоялся в 2018-м на US Open – Даниил победил в четырех сетах.

Медведев идет на серии из 19 побед подряд – в последний раз он проиграл 30 октября 2020-го в Вене Кевину Андерсону.

С той даты Даниил выиграл три титула – «Мастерс» в Париже, Итоговый турнир и ATP Cup.

11 из 19 побед русский теннисист одержал над игроками топ-10.

На будущей неделе Медведев станет 3-й ракеткой мира, потеснив оттуда Доминика Тима.

Как шли по сетке

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Путь Даниила Медведева

Медведев – Вашек Поспишил – 6:2, 6:2, 6:4

Медведев – Роберто Карбаллес – 6:2, 7:5, 6:1

Медведев – Филип Крайинович – 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0

Медведев – Маккензи Макдональд – 6:4, 6:2, 6:3

Медведев – Андрей Рублев – 7:5, 6:3, 6:2

Путь Стефаноса Циципаса

Циципас – Жиль Симон – 6:1, 6:2, 6:1

Циципас – Танаси Коккинакис – 6:7(5), 6:4, 6:1, 6:7(5), 6:4

Циципас – Микаэль Имер – 6:4, 6:1, 6:1

Циципас – Маттео Берреттини – соперник не вышел на матч

Циципас – Рафаэль Надаль – 3:6, 2:6, 7:6(4), 6:4, 7:5

Котировки букмекеров

Даниил – фаворит у контор. На его стороне статистика личных встреч, свежесть и успехи в последние месяцы. Тем не менее Стеф очень опасен, так что матч вряд ли получится легким. Именно поэтому стоит рассмотреть ставку на тотал геймов больше 39,5 за 1,87.

Где смотреть

Матч в прямом эфире покажет телеканал Eurosport 1 – начало игры в 11:30 (мск). Если доступа к телевизору нет, тогда наблюдайте за игрой на сайте Eurosport.ru во вкладке «Смотреть» (доступ по подписке). Также есть опция текстового лайва – ищите его по ссылке.

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