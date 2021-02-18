В Мельбурне настало время определить второго финалиста мужской сетки: Даниил Медведев поборется со Стефаносом Циципасом в принципиальном матче. Также будут разыграны последний полуфинал в мужских и смешанных парах, а женские пары поспорят за титул.
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Джейми Маррей (Великобритания)/Бруно Соарес (Бразилия), – Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания), – не раньше 05:00 (мск)
Барбора Крейчикова/Катерина Синякова (Чехия) – Элис Мертенс (Бельгия)/Арина Соболенко (Беларусь) – не раньше 08:00 (мск)
Даниил Медведев (Россия, 4) – Стефанос Циципас (Греция, 5) – не раньше 11:30 (мск)
Корт 3
Саманта Стосур/Мэттью Эбден (Австралия) – Десире Кравчик (США)/Джо Солсбери (Великобритания) – не ранее 07:00 (мск)
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