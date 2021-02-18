Australian Open знает победителей из России. В нулевых первый русский на «ТБШ» Евгений Кафельников брал АО, делал дубль во Франции, становился №1 в ATP и помогал Ельцину двигать теннис в массы. Сегодня спортсмен – оппозиционер и активный юзер твиттера – распространяет либеральные ценности, делает теннис в стране лучше и иногда вспоминает о кортах.

Первый «ТБШ», золото ОИ и исторический дубль на «Шлеме» – русский теннис нулевых

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Иностранцы то жонглировали ударением, то робко выдавали нечто созвучное оригиналу, когда произносили его имя. Так вместе с Кафельниковым в туре появился Калашников. Прозвище прижилось – пушечный крученый форхенд пробил ему путь в топы.

Кафельников расчистил себе дорогу к первой строчке быстро – к 22 годам он выиграл девять титулов ATP. А на золотой «Ролан Гаррос»-1996 приехал шестой ракеткой мира, скинув за четыре года сразу 269 строчек. До этого на мэйджорах были только полуфиналы и четвертьфиналы. Взобраться так высоко и так быстро помогло фантастическое трудолюбие – Евгений играл 160 матчей в год. К примеру, на один из лучших сезонов Джоковича (2015 год) пришлось 100 встреч в одиночке и паре, а Надаль в 2013-м чуть перевалил за 90 игр. Эта интенсивность шокирует, если посмотреть и на имена нулевых: Майкл Чанг, Джим Курье, Пит Сампрас, Томас Мустер, Магнус Норман, Андре Агасси, Лейтон Хьюитт. Все они рубились с россиянином в каждом втором финале. Желание играть каждую неделю подпитывала не только страсть, но и бедность. Евгений всегда жаловался на недодачу теннисистам, сравнивая себя с миллиардерами-гольфистами.

Евгений Кафельников Фото: Getty Images

«Была полная концентрация на теннисе. Ну, и чувство голода помогало. Понимание, что у тебя в кармане весь твой капитал в 200 долларов, что кроме тебя никто не поможет. А хотелось сделать свою жизнь и жизнь матери, отца комфортной. Это все двигало вперед», – делился Кафельников.

Сбавить обороты ему посоветовал новый тренер Ларри Стефанки. Американец настоял, чтобы Кафельников отказался от игр каждую неделю и перешел на энергосберегающий теннис – точечной подготовке к «ТБШ». Эта тактика помогла Кафельникову пройти еще в 10 финалов.

В Париже в 1996-м Кафельников легко прогулялся по сетке, а за два часа в полуфинале разделался с Сампрасом – 7:6 (4), 6:0, 6:2. Американец тогда подтягивался к историческому рекорду – карьерному «Шлему». Но французской чашки так и не хватило до полного комплекта. Пит в том сезоне показал свой лучший результат на грунте – ни до, ни после встречи с Кафельниковым теннисист до 1/2 финала «Ролан Гаррос» так и не добрался.

«Тогда я очень испугался. Мне просто повезло, что я набрал нужные очки в свое время. Считаю, что он лучший русский, с кем я играл. По моему прогнозу через пару лет он войдет в топ-20, если не выше. Парень хороший и молодой», – вспоминал Сампрас первую встречу с Евгением на АО-1994.

В финале Кафельникову пришлось помучаться с немцем Михаэлем Штихом. 2 часа 32 минуты на корте, и Евгений вошел в историю тенниса. Это был первый успех спортсмена из России на турнирах «Большого шлема». А после дебюта в личке Париж снова пал – с чехом Даниэлем Вацеком Кафельников взял и пару. С тех пор повторить дубль так никому не удалось.

Евгений Кафельников – победитель «Ролан Гаррос» Фото: Getty Images

«Сейчас лучшие теннисисты мира пару не играют, а мое поколение к ней нормально относилось. Хотя уверен, если бы тот же Надаль в лучшие годы выступал в паре на «Ролан Гаррос», у него был бы шанс улучшить мое достижение. Другое дело, что сделать это непросто. Ведь любой профессионал подтвердит, что физически «РГ» выиграть тяжелее, чем любой другой турнир. Поэтому тот дубль в Париже я ни за что не променяю ни на какие уимблдонские титулы», – всегда повторяет Кафельников.

В 1997-м россиянин взял US Open в паре, а через два года выиграл Australian Open в одиночке. Тогда же Евгений стал первой ракеткой мира и продержался на ней шесть недель с мая по июнь. Такими же нестабильными лидерами были Томас Мустер и Марсело Риос. Карлос Мойя устоял на первой строчке 14 дней, а Патрик Рафтер и вовсе семь.

К великим его подтолкнуло олимпийское золото в Сиднее-2000 и «Кубок Дэвиса»-2002, выигранный в том же Париже. Встреча сборных Франции и России на кортах Берси запомнилась зрителям не столько исторической победой русских – журналисты постоянно отвлекались на происходящее в фан-секторе сборной. Уже тогда известные болельщики – президент Борис Ельцин и его жена Наина – размахивали маленькими флажками, задавали ритм хлопкам и жестами отвечали на неудавшиеся розыгрыши Кафельникова и Сафина. В том выезде пара политиков следила за каждым касанием сборной. А ездили они вслед за командой по миру часто.

Теннисная революция в России: эфиры, школы, победы

Но одними лишь ободряющими возгласами с трибун дело не закончилось. Либеральный Борис Николаевич тут же рассказал о хобби стране и сделал теннис национальным спортом. Популяризация пошла через телевидение. С согласия президента осенью 1993-го открылся телеканал «НТВ». Там сразу создали небольшую спортивную редакцию, пригласили главных звезд журналистики, за микрофон сели Анна Дмитриева (ее переманили с «Четвертого канала») и Алексей Бурков. Позже присоединился Александр Метревели. Важное условие – регулярный выход спортивного блока и, желательно, тенниса. Тогда команда покупала трансляции из-за рубежа и сама снимала «Кубок Кремля» – делала интервью с Кафельниковым и зарисовки с начинающими игроками.

Борис Ельцин и Михаил Южный Фото: Getty Images

«Мы создавали телеканал, где должны были рассказывать, в том числе, о спорте. Теннис тогда оказался на пике моды благодаря тому, что он стал президентским видом спорта – им увлекался Борис Ельцин. Его советником по вопросам спорта был Шамиль Тарпищев. Плюс 90-е годы – это время, когда в России появляются теннисисты мирового класса», – рассказывал главред информационного вещания НТВ Евгений Киселев.

Кафельников и Ельцин устроили теннисную революцию в России. Один играл, другой – создавал свою идеологию, которую финансово подпитывал, а масштаб ее влияния расширял. По данным The Independent при Ельцине число теннисных кортов по стране увеличилось с 200 до 2 500, а ежегодные турниры в России перевалили за тысячу. Постоянные вливания в теннис перетекли в результат: победы на крупных турнирах поднялись с депрессивного нуля до восьми к 2006 году. После Кафельникова чашки брали Сафин, Мыскина, Шарапова, Кузнецова. А усилиями последних женская сборная сделала исторический хет-трик в 2004-м – за раз взяла «РГ», Уимблдон и US Open.

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Спорт, который не вписывался в систему ценностей коллективизма и считался классовым, буржуазным, в России стал народным. Ракетку в руках держали комик Михаил Задорнов, актер Николай Караченцев, телеведущий Борис Ноткин, гендиректор «НТВ» Евгений Киселев, а также политики Борис Немцов, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, экс-президент Южной Кореи Ро Дэ У.

«Политическая элита им занималась. Вот путинская элита не стала повально заниматься самбо и дзюдо. А теннис, на мой взгляд, благороднее, чем выкручивание рук и ног на татами. Более демократический вид спорта», – делился журналист НТВ Евгений Киселев.

А увлечь массы удалось Кафельникову. Образ спортсмена ассоциировался у людей со свободой и полностью резонировал с недавним политическим курсом власти. «Многие родители видели меня 20-летним и вдохновлялись. Они представляли парня из обычной семьи, который стал лидером мирового тенниса. Именно тогда родители начали водить детей на корты в России, что сейчас дает неплохие плоды. Не нужно ехать в Америку. В России отличная база и тренеры. Но на меня было большое давление, и я смог с этим справиться. Был только я, пока Сафин не пришел на подмогу», – делился Кафельников.

Вал шуток и простота – приятный антураж, при котором проходили игры с Ельциным. Немцов вспоминал, как сбил президента с ног теннисным мячом, но тот не подал и виду: «Я подошел, спрашиваю его: «Как вы себя чувствуете?» А он мне: «Ты иди давай на свою сторону поля, сейчас доиграем».

Ельцин открывал теннисистов в политиках. При нем появился «Президентский клуб» для членов Правительства. Туда мог прийти весь аппарат после работы и отдохнуть, поиграть в теннис или бильярд. «Придя в клуб с супругой (и только с супругой!), потанцевать. И это тоже можно», – описывал Ельцин цель запуска клуба в книге «Записки президента».

Ельцин и Борис Немцов играют в теннис Фото: Getty Images

Девиз клуба: «Соображай». Из запретов – ругаться матом, ведь члены клуба – люди интеллигентные и интеллектуальные. «Если очень хочется неприлично выразиться – соображай!» – объяснял президент.

Ельцин-Путин-Навальный: за 30 лет из националиста – в оппозиционеры

Как и карьера, политические взгляды Кафельникова виляли из стороны в сторону. За последние 30 лет Евгений успел побывать националистом и оппозиционером, агитировать за Владимира Путина и сходить на митинг в поддержку Алексея Навального.

Кафельников – друг Ельцина с 2000-х в интервью признавался, что голосует за тогда еще и.о. президента Путина. «Я должен доказать, что русские – это не люди третьего сорта. Я – русский националист...» — говорил Евгений. Не отступился от курса он и 10 лет спустя. Говорил о президенте, как «о достаточно молодом и полном сил» политике, у кого есть «желание, мотивация, силы повысить уровень жизни нашей страны».

Борис Ельцин и Евгений Кафельников Фото: Getty Images

Его лояльность поощрили в 2003 году – чиновники отправили почетное приглашение баллотироваться на выборы в Госдуму от «Единой России». «Думал, взвешивал. Сначала было какое-то позитивное ощущение. Потом понял, что это не мое призвание – сидеть и нажимать на те кнопки, которые будут отражать не столько мое решение. Другими словами, я не готов был делать то, что бы мне говорили», – вспоминал он.

Еще 10 лет понадобилось Евгению, чтобы переосмыслить российскую реальность. «Я был пропутинским до мозга костей. Но в 2014-м радикально поменял мнение». Переключился он после истории с конфликтом из-за Крыма. Теперь Кафельников регулярно пишет в твиттере про политику, но не заискивает, как это принято у большинства закончивших карьеру. Оппозиционер дает резонансные интервью, ходит на митинги, перекидывается с Навальным твитами – спорил с политиком о попадании фракции «Яблоко» в Думу. На кону стояла чемпионская майка размера XL с крупными НАВАЛЬНЫЙ на груди. А в случае победы Кафельникова Алексей поплатился бы мини-турниром в гольф в такой же вызывающей экипировке.

В марте 2017 он был на акции протеста против коррупции после расследования команды Навального «Он вам не Димон». А летом 2019-го поучаствовал в несогласованном митинге против недопуска оппозиционных кандидатов в депутаты на выборах в Мосгордуму.

«Я был на Тверской, потому что хотел увидеть настроение соотечественников. Порядочных. Их права сейчас ущемляются, им говорят – будьте довольны, что вы просто дышите воздухом. На мой взгляд – это за гранью разумного. Если людям хватает денег только на то, чтобы питаться – они понимают, почему это происходит. И рано или поздно начнут задавать вопросы», – заявил он.

Твиттер Кафельникова – одна из самых мощных оппозиционных площадок российской элиты. Тут теннисист, как и на корте, атакует и отбивается, но того удовольствия словесная игра не приносит.

Несмотря на свою однозначную позицию, сегодня Кафельников в России на неплохом счету – вице-президент Федерации тенниса страны. Либерал с возможностями не собирается переезжать в Европу, где моделью «Шанель» работает его дочь, и вкладывается в спорт здесь. Кафельников с командой курируют теннис: подготовку судей, проведение федеральных и региональных турниров, развитие детского спорта и спецмероприятий для людей с инвалидностью. И лишь иногда, если в отпуске и не в колонне со всеми, он приезжает в гости на свои золотые корты.

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