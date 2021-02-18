Даниил Медведев – Стефанос Циципас

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Во втором полуфинале у мужчин встретятся заклятые друзья – кто-то из них пройдет проверку Новаком Джоковичем в финале. У Медведева шансы на победу выше не только исходя из букмекерских котировок. Игра Даниила выглядит более ровной и с меньшим количеством изъян – по ходу турнира русский топ дрогнул всего раз в матче против Крайиновича.

Циципас затратил очень много эмоций и физических сил для камбэка с Надалем. После матча грек еле волочил ноги и делал недовольный вид, когда его просили об интервью и расписаться на камере. Восстановиться за сутки после такой бойни будет непросто, а вот Медведев, наоборот, должен быть свеж и бодр. Ну и личные встречи подсказывают, что преимущество будет у Даниила.

Саманта Стосур / Мэттью Эбден – Дезире Кравчик / Джо Солсбери

Саманта Стосур Фото: Getty Images

В этом матче фаворитами идут вторые, но если и делать ставку, то на Саманту с Мэттью. Во-первых, австралийцы получат поддержку 12,5 тысяч зрителей – под их давлением местные игроки неоднократно делали камбэки или обыгрывали более классных соперников в этом году в разных разрядах.

Во-вторых, Стосур – самая опытная среди четырех теннисистов, которые выйдут на корт в этом матче. Она точно знает, как помочь менее искушенному партнеру добиться успеха и что делать, даже если игра не пойдет.

Джейми Маррей / Бруно Соарес – Раджив Рам / Джо Солсбери

Британец Солсбери поучаствует в двух финалах за несколько часов, причем мужской стоит в расписании раньше микста. Соответственно, именно сюда Джо выплеснет основные силы. К тому же он играет с очень опытным партнером – Раджив Рам за карьеру поиграл с Иваном Додигом, Марселем Гранольерсом, Равеном Классеном и со всеми добился успеха. Кстати, именно американец выиграл АО в прошлом году. Надо повторить успех.

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – Элис Мертенс / Арина Соболенко

Элис Мертенс и Арина Соболенко Фото: Getty Images

Соболенко и Мертенс после вылета из одиночного разряда улучшили игру и заслуженно влетели в финал парного турнира, не проиграв в двух матчах ни сета. За титул против них сыграют чешки – Крейчикова и Синякова, которые также давно покинули одиночку.

Хотя букмекеры считают фаворитами Барбору и Катерину, шансы Элис и Арины кажутся предпочтительнее. По крайней мере, исходя из последней очной встречи (уверенная победа бельгийки с белоруской) и возможностей конкретно на этом покрытии. Крейчикова и Синякова никогда не добивались успеха на харде, тогда как Соболенко с Мертенс чувствуют себя комфортнее всего именно на данной площадке.

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