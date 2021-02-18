19 февраля Даниил Медведев и Стефанос Циципас во второй раз сыграют на турнире «Большого шлема» и впервые – на столь поздней стадии: в полуфинале Australian Open. На фоне стареющего Биг-3 противостояние Даниила и Стефаноса потенциально выглядит самым многообещающим и огненным на годы вперед. Почему? Потому что эти ребята не только показывают крутые результаты, но еще реально друг друга не любят, чего не скрывают.

В противостоянии Большой тройки такого огонька очень не хватало. Надаль много лет дружит с Федерером и поддерживает хорошие отношения с Джоковичем. Новак и Роджер вроде как не сильно ладят, но в подтверждение этого можно найти разве что остроту швейцарца, датируемую аж 2006 годом (ее мы недавно вспоминали тут), и периодические выпады родителей серба.

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Энди Маррей и Стэн Вавринка также поддерживали с Биг-3 хорошие отношения, а Ник Кирьос, любящий уязвить Джоковича и Надаля, слишком редко заходит далеко по сетке, чтобы разобраться с ними на корте.

Циципас и Медведев – иное дело. Они молоды (что сулит долгие годы противостояния) и уже сыграли друг с другом семь матчей. Вражда разгорелась после первой же встречи на взрослом уровне – в стартовом раунде «Мастерса» в Майами-2018. Тогда Циципас выиграл очко благодаря попаданию в трос, но вопреки фэйр-плей не попросил прощения. Медведев жестко возмутился, чем – по словам грека – выбил соперника из колеи. Стефанос проиграл матч, а после рукопожатия назвал Даниила «чертовым русским». На предложение Медведева поговорить по душам, обсудить длительные туалетные паузы грека и потенциальную драку наложил вето слезший с вышки судья.

В 2020-м Циципас припомнил свои эмоции в общении с подписчиками:

«Наверное, это единственный случай, когда соперник взбесил меня во время матча. Но, как бы то ни было, пусть все это останется в прошлом. Забудем ту историю и будем двигаться дальше».

Во втором раунде US Open-2018 – спустя полгода после инцидента в Майами – их пути пересеклись во второй раз. Даниил снова оказался сильнее, а после игры сообщил, что вражды вроде как нет, тем более, что семьи теннисистов дружат. Мать Стефаноса – бывшая советская теннисистка Юлия Сальникова, он сам владеет русским.

Следующие три матча снова остались за Медведевым. Казалось, что конфликт остывает, и летом 2019-го Даниил и Стефанос даже в компании Кирьоса вместе полетели из Вашингтона на «Мастерс» в Монреале.

Но уже в октябре 2019-го Стефанос, видимо не оставивший все в прошлом, уступил в упорном полуфинале шанхайского «Мастерса» (6:7(5), 4:6) и прошелся по теннису Даниила: «Послушайте, я не хочу показаться грубым, но игра Медведева – это скука. Просто скука. Это так скучно, что я даже не знаю».

Даниил ответил перед встречей на Итоговом турнире-2019 в интервью Eurosport:

– Я бы не сказал, что у меня есть к нему какое-то особое отношение, но должен быть честен: после его интервью в Шанхае я сказал себе, что теперь, наверное, не прощу его, буду припоминать ему все, что вижу, что мне в нем… Все, что вижу, буду говорить на камеру. Если он считает, что может говорить такие вещи, то я буду его задевать. Если это будет трешток, то это будет трешток.

– Ты имеешь в виду то, что твой теннис – скучный?

– Да. Я считаю, что такое мнение имеет право быть. Я, наверное, послушал бы его от любого другого человека, но, думаю, другой такое не скажет. Возьмем того же Сашу Зверева: может быть, он в глубине души тоже считает мой теннис скучным. Но он вышел к репортерам и сказал: «Я так не считаю, Даниил – крутой игрок, добился крутых результатов». А Стефанос – видимо, я его чем-то сильно обидел: не понимаю чем. Но, значит, я буду обижать его сильнее.

– Совместное фото с Циципасом и Кирьосом – это идея Кирьоса?

– Это не была чья-то идея. Мы летели вместе – почему бы не сфоткаться? На тот момент я всегда говорил: мы с Циципасом не враги, далеко не друзья, мы партнеры по работе. Но теперь я скажу, что мы, наверное, враги.

В тот раз обидеть не получилось: лондонская встреча стала последней в их противостоянии на последующие 15 месяцев, и Циципас впервые оказался сильнее – 6:7(5), 4:6.

Пятничный полуфинал станет самым серьезным моментом в их пока только набирающем легендарность противостоянии. Сейчас теннисисты не слишком накаляют страсти. Тот же Стефанос был максимально дипломатичен и даже забрал назад прежние колкости:

«С Медведевым будет очень тяжелая задача. Он в очень хорошей форме, показывает отличный теннис, играет аккуратно. Должен сказать, что в прошлом я назвал его игру скучной, но я на самом деле так не считаю. Он играет в очень умный теннис и переигрывает тебя. Он тот, с кем я должен быть осторожным и использовать свои шансы, давить. Это очень важно».

Даниил тоже отдал должное физической форме соперника: «Думаю, он очень прибавил физически, ведь два года назад я, возможно, мог сказать: «Да, пять сетов против него – это не так уже и плохо». Не думаю, что сейчас это тот случай».

Столь высокая оценка была дана еще до эпичного камбэка Циципаса против Рафы Надаля в четвертьфинале. Действительно, Стефанос выдержал затяжной марафон против самого неутомимого теннисиста тура, но после игры с трудом стоял на ногах. Эмоций на старого врага должно хватить даже после столь изматывающей и великой победы. А физических сил? Увидим. И увидим, как этот матч повлияет на дальнейшие отношения Циципаса и Медведева. В Мельбурне много болельщиков с греческими корнями, которые будут подбадривать Стефаноса и, возможно... раззадоривать. И его, и Даниила, которого конфликты с трибунами всегда мотивируют.

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