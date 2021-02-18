Новак Джокович обыграл российского теннисиста Аслана Карацева в полуфинале Australian Open. Матч продолжался 1 час 55 минут и завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу первой ракетки мира.

После матча дебютант мейджора прокомментировал невероятное выступление на турнире.

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– Что сейчас сильнее: радость от отличного Australian Open или все-таки расстройство из-за поражения?

– Оба. Хороший турнир, хороший месяц. Но, конечно, никто не любит проигрывать.

– В чем главная сложность игры против Джоковича?

– Это другой уровень – там нет подарков. У него одна невынужденная ошибка за первый сет! Я подавал так себе – первая подача не очень проходила, был маленький процент. Мне нужно было вводить в розыгрыш – против Джоковича не очень легко это делать. Он очень хорошо подавал.

Во втором сете у меня была возможность сделать счет 5:5: там был брейк-пойнт, он подал эйс. Он всегда держит игрока под напряжением.

– Какую главную вещь вы вынесли из успешного турнира?

– Опыт. Этот матч – особенно. Его надо хорошо проанализировать, посмотреть, над чем еще работать. И двигаться дальше.

– Какой самый радостный момент с начала квалификации?

– Мой первый круг квалификации. Я так радовался! Там был тяжелый матч.

– С Накашимой? Когда было 1:1 по сетам?

– Да-да! Там было 1:1 по сетам, потом 0:1 проигрывал. Все там начиналось.

– Новый рейтинг дает новые возможности. Какие планы на сезон?

– Планирую сыграть в Дохе, Дубае и Майами.

Карацев – первый дебютант, вышедший в полуфинал турнира «Большого шлема» в Открытой эре.

Джокович – 8-кратный победитель Australian Open.

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