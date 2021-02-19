Белорусская теннисистка Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элис Мертенс выиграла Australian Open и добыла вторую победу на турнире «Большого шлема» в парном разряде.

Соболенко и Мертенс играли в финале против чешских теннисисток Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой. Белоруска и чешка выиграли со счетом 6:2, 6:3 за час 21 минуту. Игра завершалась на подаче Соболенко, выиграть титул получилось только с четвертого матчбола. Соперницы при этом имели в последнем гейме три брейк-пойнта.

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Победительницы пять раз подали навылет и ни разу не ошиблись на подаче – в отличие от соперниц, которые сделали только один эйс и восемь двойных ошибок. Соболенко и Мертенс реализовали четыре брейк-пойнта из восьми, Крейчикова и Синяова – только один из 11.

  • В 2018 году Соболенко и Мертенс выиграли US Open, победив в финале Викторию Азаренко и Эшли Барти.
  • Лучший результат Арины на одиночных «Шлемах» – четвертый раунд Australian Open и US Open.

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