20 февраля в Мельбурне состоится первый одиночный финал Australian Open-2021 – в решающем матче у женщин схлестнутся третья ракетка мира Наоми Осака и 24-я Дженнифер Брэйди. Девушки уже имеют опыт встреч на «Шлеме» – менее года назад они играли в полуфинале US Open, после которого Осака завоевала еще один титул.

Кому из соперниц повезло больше? Очень спорный и интересный для изучения вопрос. Наоми Осака по пути в финал прошла очень сильных оппоненток – Гарбинье Мугурусу и Серену Уильямс. При этом японка могла не выйти даже в четвертьфинал – Мугуруса имела два матчбола при счете 5:3 в решающем сете, но Наоми с блеском отыграла их и продолжила гонку за трофеем. У Брэйди же была очень ровная и достаточно легкая сетка: ни одной соперницы топ-20 и лишь две сеяные – Донна Векич и Каролина Мухова.

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Важные цифры

Наоми Осака Фото: Getty Images

Для Осаки это будет 4-й финал «Шлема», для Брэйди – 1-й.

Японка еще никогда не проигрывала за титул на мэйджорах.

Наоми может стать двукратной победительницей АО. Также она 2 раза выигрывала US Open.

Осака и Брэйди встречались 3 раза – счет 2-1 в пользу японки.

Последний очный матч состоялся в полуфинале US Open-2020 – тогда Наоми победила в трех сетах.

Осака не проигрывает 20 матчей подряд. Последний раз она уступала больше года назад – на Australian Open-2020.

Как шли по сетке

Путь Наоми Осаки

Осака – Анастасия Павлюченкова – 6:1, 6:2

Осака – Каролин Гарсия – 6:2, 6:3

Осака – Онс Жабер – 6:3, 6:2

Осака – Гарбинье Мугуруса – 4:6, 6:4, 7:5

Осака – Сувэй Сьех – 6:2, 6:2

Осака – Серена Уильямс – 6:3, 6:4

Путь Дженнифер Брэйди

Брэйди – Алена Большова – 6:1, 6:3

Брэйди – Мэдисон Брингл – 6:1, 6:2

Брэйди – Кая Юван – 6:1, 6:3

Брэйди – Донна Векич – 6:1, 7:5

Брэйди – Джессика Пегула – 4:6, 6:2, 6:1

Брэйди – Каролина Мухова – 6:4, 3:6, 6:4

Котировки букмекеров

Обе теннисистки предпочитают силовой теннис, но игра Наоми все равно выглядит предпочтительнее. Тем более японка не будет испытывать такого давления, какое ляжет на Брэйди – американка впервые сыграет в финале «Шлема», тогда как для Осаки это будет четвертый подобный опыт. Вероятнее всего, встреча завершится в двух сетах, а зрители увидят не больше 20,5 геймов – на такой исход можно поставить с коэффициентом 1,8.

Где смотреть

Матч в прямом эфире покажет Eurosport – начало 20 февраля в 11:30 (мск). Также по подписке игрой можно насладиться во вкладке «Смотри» на сайте. Там же пройдет текстовая трансляция – ищи ее по ссылке.

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