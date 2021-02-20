У Роджера уходит больше времени на один «ТБШ», а его лидерство по чашкам скоро растворится

Наследие Роджера – 20 титулов на мэйджорах, как и у Рафы, а Новак с 17 чашками пока существенно отстает. На этом можно поставить точку и признать, что Джокович – флоп и не заслуживает сравнения с великими. Но все не так просто. Да, по количеству «ТБШ» серб уступает обоим маэстро, но гораздо честнее сравнить потраченное время на титул, а не их сумму. В таком свете ситуация выглядит совершенно по-другому: Новак в среднем завоевывает 0,515 «Шлема» за год, Рафа – 0,59, а вот статистика Роджера уже не выглядит так мощно – 0,512.

US Open «Люди должны осознать его величие». Угадай по цитате, Надаль, Федерер или Джокович 26/08/2019 В 11:06

Если сравнить количество мэйджоров в копилке с годами карьеры, то положение Роджера только ухудшится. Джокович начал в 2003-м и заработал 17 чашек (коэффициент полезности – 0,944), Рафа с 2001-го взял 20 (1), а вот Роджер готов ответить оппонентам 0,869 титула за каждый год карьеры.

За Роджера вариативность побед на «ТБШ», но у каждого топа есть слабый турнир

У каждой из легенд в календаре «ТБШ» есть слабое место. Джокович и Федерер на двоих выиграли только два «Гарроса», тогда как Надаль не слишком хорош и в Австралии (1 титул), и на Уимблдоне (2).

Рафа заработал большинство «Шлемов» в Париже (65%), Роджер – на Уимблдоне (40%), у Новака крен в сторону самого шлемоносного Australian Open (47%). Рафа без «РГ» не взял бы и половины «ТБШ», а Новак и Роджер в разы вариативнее. Только вот главных травяных турниров в сезоне всего один, а любимых для Новака хардовых – два.

Возможно, поэтому лишь ему и Роду Лэйверу удавалась серия из четырех «ТБШ» подряд. У Рафы было три, у Роджера – два раза по три, но и Новак выдавал серию из трех «Шлемов» в ряд дважды. Получается, Надаль опять в аутсайдерах, а Новак намного круче Роджера.

В целом же на «Шлемах» чаще всех побеждает Рафа (87,8% победных матчей). Новак прибивает соперников в 86,8% случаев, Роджер только в 86%.

Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович Фото: Getty Images

У Роджера меньше недель в топе рейтинга, чем у главных конкурентов

Если с «ТБШ» все стало очевидно (Новак точно круче Роджера), то второй аргумент в пользу Джоковича – недели на первой строчке в рейтинге ATP. С ними ситуация в принципе такая же, как и с победами на «Шлемах». Роджер уступает Новаку (33% недель в туре на первой строчке у серба и только 26% у швейцарца) и сильно обходит Рафу (у испанца только 20% карьеры на вершине).

Это доказывает, что рекорды Федерера в чистом количестве недель на вершине довольно легко разбиваются, если перенести их на длительности карьеры. Роджер все еще обладает рекордами только из-за того, что играет дольше основных оппонентов.

Если бы «ТБШ» не существовало, то восхищались только Новаком

На турнирах попроще («Мастерсах») у Новака тоже глобальный перевес и над испанцем, и над швейцарцем. Только серб побеждал на всех девяти турнирах серии (у Рафы и Роджера по семь побед), и именно он лидирует по трофеям на тысячниках. Тот факт, что Новак Джокович гоняет по большему количеству турниров, как будто делает его более человечным. Он не строит из себя легенду, которая планомерно готовится к четырем-пяти турнирам в году, а спокойно ездит по «Мастерсам» и ивентам попроще даже в возрасте 30+.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Еще один аргумент за Новака – призовые. Серб к 21 декабря 2021 года набил 146 млн долларов. Это на 16 млн больше, чем у Роджера, и на 23, чем у Надаля. Рекорд по призовым за сезон тоже у серба. В 2015-м он поднял больше 18 миллионов долларов, тогда как Рафа ответил успешнейшим 2019-м с 16,3 млн. Роджер вовсе выдавал максимум намного меньший, чем оба конкурента – 11,7 млн. Для сравнения: за сезон больше брал даже Энди Маррей в 2016-м (16,3).

У Джоковича лучший баланс личек с главными конкурентами

Титульная и денежная статистика явно указывает на превосходство Джоковича над остальными. С игрой все примерно так же. Джокович ведет в личных противостояниях и с Федерером (27-23), и с Надалем (29-27). Он обыгрывал швейцарца во всех трех финалах Уимблдона и уступил ему там только в полуфинале-2012. А еще Джокович – один из двух игроков, побеждавших Надаля на «Ролан Гаррос». И второй совсем не Роджер Федерер, а Робин Содерлинг. Именно он вынес Рафу в четвертом круге победного для швейцарца «РГ»-2009. Вероятно, без этой победы шведа не было бы и парижского триумфа Роджера, который уступает Рафе в личках 16-24, на всех «ТБШ».

Возвращаясь к Новаку и его величию. Он обыгрывал непобедимых Рафу и Роджера на всех покрытиях, включая их коронные. Естественно, они побеждали его и на харде, но он все же более универсальный.

И наконец, самое интересное. Дело в том, что пики трех теннисистов приходились на разные временные отрезки. Роджер, в основном, крушил тур в период 2003-2007, Рафа – 2008-2010, а Новак – 2014-2016. Временные промежутки условны, но теннисные гиганты мало пересекались в оптимальнейшей форме за карьеру. При этом Надаль признавал, что Джокович в лучшей форме намного проблемнее в игровом плане, чем Федерер. У Новака абсолютно сбалансированный арсенал технических приемов без явных перекосов на форхенд, как у Рафы и Роджера. У него одинаково хорошо поставлены и удар слева, и удар справа, поэтому он довольно редко забегает под заведомо сильную руку и открывает корт. Возможно, именно из-за этого он побеждал обоих гигантов чаще.

Роджер рвал, когда не было достойных соперников

Период доминирования в туре Роджера Федерера – спорнейший эпизод в истории тенниса. Одни считают его халявным временем, в течение которого Роджер набрал чашек, обеспечивающих ему величие даже в 2021-м. Другие оппонируют, что пиковый Федерер был настолько машиноподобен, что сминал более талантливых, чем Джокович и Надаль, Хьюитта и Роддика.

Оценить силу эпохи беспристрастно почти невозможно, однако, если принять рейтинг ATP за честный индикатор силы теннисиста, то при использовании относительной силы игроков, которую дает рейтинг Эло, ситуация становится прозрачнее. Новак безоговорочно первый по абсолютным и средним значениям. Рафаэль и Роджер близки друг к другу, но все же с превосходством швейцарца на пике.

Дело в том, что Федерер – читер и играл в более слабую эпоху: в период доминирования Роджера выступали соперники с более низким рейтингом Эло, чем в лучшие годы Новака и Рафы. За пять лет в теннисе произошел мощный скачок, который, во-первых, катапультировал в самый топ не только Надаля и Джоковича, но и тех же Энди Маррея, Хуана Мартина дель Потро и Стэна Вавринку.

Роджер слабее Рафы и Новака по рейтингу Эло в решающих стадиях победных «Шлемов». Это значит, что играй швейцарец, серб и испанец в решающих стадиях мэйджоров между собой постоянно, то Новак обыгрывал бы Роджера примерно в 72% случаев, Рафа – в 76%.

Помимо явного отставания в личных встречах, Роджер уступает соперникам и по сложности сеток на победных «ТБШ». Так, чем проще оппоненты играют с тобой, тем большая вероятность победить на турнире, и у Роджера таких титулов больше, чем у Надаля и Джоковича. Для определения сложности сетки считается вероятность победы игрока с тем рейтингом Эло, с которым Федерер, Надаль и Джокович подходили к турниру.

Так вот, Федерер всего два раза в карьере брал «ТБШ» по сложной сетке и пять раз он просто не мог не выиграть (сетки с вероятностью победы больше 90%). Джокович же в буквальном смысле выгрызал титулы по самым сложным сеткам.

А теперь бонус. Опять же есть люди с математическими способностями, которые рассчитали ожидаемое число титулов «ТБШ» каждого из троицы по сеткам соперников. И вот тут заключается самое интересное. 20 титулов Роджера превратились бы в 5,72, играй он по сеткам Ноле. Или в 8,44, если бы Роджер воспользовался путями Надаля. Общий вывод из этого такой: только Джокович выиграл бы больше титулов, если играл бы по сеткам соперников – причем неважно, по чьим именно.

По сеткам Роджера Федерера По сеткам Новака Джоковича По сеткам Рафаэля Надаля Рафаэль Надаль 29,43 14 17 Новак Джокович 24,87 13 15,61 Роджер Федерер 20 5,72 8,44

* По состоянию на начало US Open-2018

Короче говоря, 2011-2016 годы отличались наличием в ATP-туре четырех теннисистов с высочайшим рейтингом Эло и были намного сложнее для побед, чем период доминирования Федерера. Он не стал играть хуже в 2008-м, просто значительно вырос уровень тура, и Роджер банально не смог его потянуть настолько, чтобы оставаться по-настоящему величайшим. Его феноменальные достижения сделала эпоха коллапса, тогда как соперники выдирали титулы в самую конкурентную эпоху в истории тенниса.

При всех спорах ясно только одно. Новак Джокович – лучший теннисист XXI века, а вот кому отдать приоритет в споре Рафаэля Надаля и Роджера Федерера ­– вопрос спорный. Математика, которая максимально непредвзята, отдает предпочтение испанцу, поэтому, вероятно, именно он – главный оппонент Новака по величию. А Роджер просто икона. Но точно не лучший.

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