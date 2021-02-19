Полуфинальный матч Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса на Australian Open не заставляет скучать и радует нетипичными моментами.
Например, во время паузы между геймами во втором сете болбои протерли корт полотенцами, сильно напоминающими греческий флаг. Прямо перед скамейкой Циципаса!
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В том же переходе, после брейка от Медведева, греческий теннисист с досады швырнул бутылку с водой. Даниил немедленно поинтересовался у судьи на вышке, почему его соперник не получил предупреждение. Впрочем, рефери сделал Циципасу устное замечание.
- В финале победитель матча встретится с Новаком Джоковичем.
- Медведев прошел в четвертьфинале Андрея Рублева, Циципас – Рафаэля Надаля.
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