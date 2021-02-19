Российский теннисист Даниил Медведев уверенно расправился с греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open. Матч, продлившийся 2 часа 11 минут, завершился со счетом 6:4, 6:2, 7:5.
На счету Медведева 17 эйсов (3 у Циципаса), 2 двойные (3). Даниил набрал 46 очков активными действиями (против 19) и допустил 21 невынужденную (30). Счет личных встреч стал 6-1 в пользу Даниила.
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Для Медведева это 20-я победа подряд. 12 из них он одержал над соперниками топ-10. Последнее поражение русский теннисист потерпел в октябре 2020 года в Вене.
- В решающем матче Медведев сыграет с 8-кратным победителем АО Новаком Джоковичем.
- Счет личных встреч – 4-3 в пользу серба. Последний матч на Итоговом турнире-2020 остался за Даниилом.
- Финал состоится 21 февраля. Игру покажет Eurosport.
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