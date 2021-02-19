В полуфинале Australian Open Даниил Медведев в трех сетах расправился со Стефаносом Циципасом – 6:4, 6:2, 7:5. После чувствительного поражения греческий теннисист прокомментировал шансы россиянина на победу в «ТБШ».

«Все видели, что только что произошло. Он устроил спектакль, на три сета стал Даниилом Медведевым.

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Мой всплеск в третьем сете не имел особого значения. Не думаю, что у меня хватило бы сил, чтобы продержаться еще. Все решили первые два сета.

Я вижу, как Медведев выигрывает турнир. С другой стороны, два года назад, когда меня обыграл Рафа, я был уверен, что он победит (титул взял Джокович – Eurosport).

Победа Медведева – это было бы хорошо для тенниса. Уже были победы Новака, Рафы и Роджера. Его успех взбодрит ситуацию

В его игре есть все. Он умен, подает почти как Изнер, прекрасно действует на задней линии. Он действительно усложняет соперникам жизнь, играет очень умно. Интересно за этим наблюдать», – приводит слова Циципаса журналист Саша Озмо.

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В финале Медведев встретится с Новаком Джоковичем, который ранее обыграл другого россиянина – Аслана Карацева.

Матч состоится 21 февраля и начнется примерно в 11:30 (мск). Не пропустите трансляцию на телеканале Eurosport.

В 2019-м Даниил дошел до финала US Open, где уступил Рафаэлю Надалю.

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