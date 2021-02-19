Даниил Медведев снова покорил теннисный мир яркой победой над Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open. Он выдавал сумасшедшие удары, заставляющие лишиться дара речи, а еще впервые после памятного US Open-2019 показал огненное взаимодействие с трибунами, которые болели за Циципаса.

Журналисты ведущих мировых медиа, описывая перфоманс Даниила, делали акцент именно на этих двух вещах – бешеных розыгрышах и жестах для болельщиков. И, конечно, предостерегали второго финалиста – Новака Джоковича.

Australian Open Циципас – о победе Медведева на AO: «Было бы хорошо для тенниса» ЧАС НАЗАД

«Напуган? Новак знает, что русский не шутит», – такой заголовок появился в Daily Telegraph, причем авторы использовали игру слов. «Не шутит» по-английски – «no joke», а здесь замаскирован никнейм Новака – Djoke.

«Безумие», – пишет Тумайни Карайол из The Guardian, показывая скрины обводящего удара Медведева на брейк-пойнте, который решил исход матча.

«Медведев, похоже, получал удовольствие, разрывая соперника, с которым конфликтовал в прошлом, – репортаж Fox Sports. – Толпа упорно трудилась, чтобы вернуть Циципаса в матч во время третьего сета, который угрожал превратить его в боксерскую грушу для русского, но этого было недостаточно».

«После яркого удара слева и удара в линию Медведев замахал руками для болельщиков Циципаса, с удовольствием играя злодея и вспоминая свой путь к финалу US Open-2019. Он завершил матч второй подачей со скоростью 208 километров в час, которую Циципас смог отбить лишь коротко, позволив ему выйти вперед и нанести победный удар справа», – резюмирует Daily Star.

В восторге и рядовые пользователи соцсетей. «Медведев – Холанн от тенниса», – написал один из юзеров, сравнивая Даниила с норвежским нападающим «Боруссии», который жаждет потеснить Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Еще один твиттерский морализатор попытался осудить Даниила за фирменный танец для болельщиков, но его быстро осудили. «Этот парень в порядке?» – поинтересовался моралист. «На самом деле, он самый скромный и сдержанный игрок, кого я видел на Australian Open. Только уважение! Прежде чем твитнуть, хотя бы узнай, почему он это сделал», – вступились за Даниила.

«Когда он сказал, что хочет стать первой ракеткой мира, я посмеялся: «Ты серьезно?» А сейчас я такой: «Черт побери!» – еще один комментарий.

«Он идет за тобой, Новак», – предупреждение Джоковичу.

Финальный матч состоится 21 февраля в 11:30 мск.

Australian Open Медведев разгромил Циципаса. В финале «Шлема» – Джокович 3 ЧАСА НАЗАД