Опубликовано 19/02/2021 в 13:59 | Обновлено 19/02/2021 в 14:06

В полуфинале Australian Open Даниил Медведев в трех сетах расправился со Стефаносом Циципасом – 6:4, 6:2, 7:5. За российского теннисиста порадовался футболист сборной России Артем Дзюба, который снял несколько эмоциональных видео.

Сначала Артем прокричал в экран: «Красава, Даня, красава! Возюкать!»

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Потом посоветовал Медведеву не затягивать матч и завершить все в трех сетах: «Давай, Дань, заканчивай. Пусть дальше болеют и рассказывают за грека».

Еще Артем отпраздновал победу протяжным возгласом «Досвидули».

Позже футболист сказал сыну, что в финале Медведев сыграет против Новака Джоковича. Артем не соврал: матч действительно состоится 21 февраля и начнется примерно в 11:30 (мск). Не пропустите трансляцию на телеканале Eurosport.

В финале Медведев встретится с Новаком Джоковичем, который ранее обыграл другого россиянина – Аслана Карацева.

В 2019-м Даниил дошел до финала US Open, где уступил Рафаэлю Надалю.

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