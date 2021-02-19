Медведев и Циципас – это не просто очка двух топов десятки, а, наверное, самое принципиальное противостояние некстгена в туре с отличным бэкграундом из семи встреч и колкими, порой за гранью, репликами. И от 1/2 финала АО все ждали огня, а получили практически ровный матч, которому окончательно не дал затухнуть именно этот нерв – их личная неприязнь. При счете 2-0 по сетам и 2:3 с брейком Даниил по щелчку посыпался, хотя мог без проблем убегать в финал. На россиянина разом свалилось все: настроенная против публика и Стефанос, который, нащупывая свою игру, понял, как ее сломать Медведеву.

Натянутые отношения парочки сквозили в каждом взгляде, крике «комон» и ударе. Шлейф вражды тянется за ними еще с 2018 года, когда парни впервые встретились в Майами. С тех пор Медведев взял шесть встреч, проиграв лишь однажды. И если Даниил бьет Стефаноса на корте, тот в ответ стелит не бэкхендом, а фразами в стиле «скучная игра», «сраный русский». Так что и в пятницу на корт Арены Рода Лэйвера эти двое вышли если не в статусе врагов, то непримиримых соперников точно.

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Это особо замечаешь на контрасте с другими матчами турнира, в которых Даниил, если и уступал, то вновь входил в игру, тратя на соперника минимум эмоций и энергии. Медведев без труда прошелся по канадцу Поспишилу, испанцу Карбальес-Баэне, американцу Макдональдсу, чуть не споткнувшись, правда, о серба Краиновича. С ним он и опробовал первый выигранный в карьере пятисетовик, повесив сопернику баранку в решающей партии. Неожиданного исхода ждали от российского четвертьфинала. Несмотря на предыдущую историю личных встреч (0-3 за Даниилом), Рублев вряд ли по турниру смотрелся хуже. Но при действительно равной игре в 1/4 все-таки помешала психология Андрея, так что Даня прихлопнул друга по сборной в трех сетах.

Стефаносу с сеткой повезло меньше – на пути к 1/2 встали два пятисетовика напряженных качелей. Уже во втором круге он столкнулся со сложностями в игре с Коккинакисом, а камбэком в четвертьфинале с 0-2 по партиям и идеальным бэкхендом он закрыл проход к 21-у титулу и Надалю – 3:6, 2:6, 7:6(4), 6:4, 7:5.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Видимо, пятисетовик выжал из грека все соки, потому что игру сегодня полностью диктовал россиянин. Как и ошибки, которые его никто не вынуждал делать. Имея комфортные 2:0 и стартовый брейк, в шестом гейме Медведев мог удвоить отрыв, но при счете 30-0 начал лупить в ауты. Ситуация и вовсе стала критичной, когда и первая предательски стала забывать куда ей ложиться. Проблема пришла из ниоткуда. Даниил посчитал, что грек неуважительно относится к нему – начал затягивать секундные перерывы между подачами Медведева, чтобы сбить темп игры. На такую вроде бы незначительную уловку Даня отреагировал очень демонстративно – перед первой резко отошел в сторону, превысив свой лимит в 25 секунд. Как и судья на вышке, зрители не поняли выпада русского. И если до поддерживали в равной степени обоих, то после – безжалостными хлопками озвучивали каждый промах русского.

У Циципаса получилось брейкануть обратно, подать на свою и пару раз сделать меньше на первой Медведева. В этот момент всех тут же флэшбеками отбросило к тому самому четвертьфиналу Циципас – Надаль, где у грека все же получилось воспользоваться косяками соперниками. Но, как обычно, после такой моральной ямы Медведев чудом возродился: сначала наладил пушечную первую, а потом начал постепенно выкраивать мяч за мячом. Возвращение заняло примерно два гейма, и уже при счете 5:5 Даниил сделал брейк и без труда затащил матч-пойнт.

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Теперь остается дождаться воскресенья. Так что Джоковичу пора доедать попкорн и вставать с дивана – финальный эпизод этого австралийского триллера уже близок!

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