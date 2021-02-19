Наоми Осака – Дженнифер Брэйди

Australian Open Осака никогда не уступала в финале «Шлема». Что скажет Брэйди? 2 ЧАСА НАЗАД

Японка сразится за четвертую победу на «Шлеме» и может еще прочнее закрепиться в статусе самой яркой и высокооплачиваемой спортсменки планеты. Для этого нужно победить Брэйди, с которой она имеет положительный баланс личных встреч – 2-1. Причем единственную победу Дженнифер одержала в далеком 2014 году.

Осака на турнире показывает фантастический уровень, хотя и могла вылететь от Гарбинье Мугурусы. Брэйди, напротив, чересчур уверенно прошла всех соперниц, но ни одна из них не была с приставкой «топ». Соответственно, американке придется в финале резко перезагрузиться и показать уровень игры намного выше, чем был до этого. Но с трудом можно представить, что она способна предложить такой Осаке.

Дженнифер Брэйди Фото: Getty Images

Более того, Наоми не должна допустить, чтобы Брэйди добралась хотя бы до одного тай-брейка. Обе девушки играют в агрессивный, мощный теннис, но японка не позволяет себе много ошибаться, тем более мазать серийно. А вот за Брэйди такое наблюдается, поэтому еще один вариант – тотал геймов меньше 20,5 за 1,8.

Саманта Стосур / Мэттью Эбден – Барбора Крейчикова / Раджив Рам

Австралийская пара в прямом смысле слова с мылом пролезла в финал. Стосур и Эбден обыграли Солсбери и Кравчик на упорнейшем решающем тай-брейке, где вели 6-1, но позволили соперникам сделать по восьми. На самом деле, Саманта и Мэттью не показали сверхъестественного тенниса – достаточно много ошибались и победили благодаря ошибкам ребят на противоположной стороне корта.

На стороне Рама и Крейчиковой будет не только опыт и игровой тонус (Барбора играла в женском парном финале, Рам сыграет в мужском), но и свежесть. Чешка и американец свой полуфинальный матч провели на сутки раньше, а значит, имели больше возможностей отдохнуть перед финалом.

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