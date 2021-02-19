В полуфинале Australian Open Даниил Медведев в трех сетах расправился со Стефаносом Циципасом – 6:4, 6:2, 7:5. После игры российский теннисист прокомментировал встречу с греком и подумал о финале с Новаком Джоковичем.

– Показалось, что это легкая победа в трех сетах. Какова была тактика на этот матч?

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– Конечно, тактика перед матчем есть всегда. У Стефаноса чуть хуже удар с левой, поэтому всегда, когда с ним играю, стараюсь насесть туда плотными ударами. Но в конце первого сета и начале второго почувствовал, что он выглядит уставшим. Возможно, из-за матча с Надалем. Тогда понял, что его надо гонять по корту и использовать короткие удары в углы. Это очень хорошо получилось. Конечно, в третьем сете были моменты, которые могли напугать, но рад, что сдержал нервы и победил в трех сетах. Это всегда важно на «Больших шлемах».

– Во время матча показалось, что случился флешбэк US Open-2019. Насколько тебя заводила публика, которая поддерживала соперника?

– Это нормально. Если не ошибаюсь, то здесь третий по величине греческий город вне Греции. Насколько я знаю, тут живет 300 тысяч греков. Даже не представляю, как его поддерживали на улицах Мельбурна, ведь здесь больше нет локдауна.

Конечно, всегда приятнее, когда публика за тебя. Если она против, то намного тяжелее проигрывать – это расстраивает. Да, какая-то часть зрителей была против меня, но я победил, и в конце мне все аплодировали. Это круто. В каком-то смысле они признали поражение.

– Решающий брейк на 6:5 ты праздновал больше, чем матчбол. Это действительно был крутой бэкхенд. Наверное, весь мир аплодировал. В тот момент отлегло, и ты понял, что надо забирать матч?

– Да, конечно. Этот удар и сделал матч. Конечно, всегда еще нужно подать, ведь бывают разные матчи. Но все же брейк важнее, чем твоя подача. Наверное, это был один из лучших ударов за карьеру. Циципас вроде бы круто сыграл, я не успевал к мячу – в момент удара обе мои ноги смотрели в другую сторону от корта. Я не представляю, как я попал. До сих пор не знаю. Обе ступни были повернуты в другую сторону от корта – по идее, я должен был играть этот мяч за себя.

А так, все вместе: и отлегло, и получилось публику на свою сторону переманить. Действительно круто.

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– Australian Open – единственный турнир, где мужские полуфиналы играются в разные дни. Насколько два дня отдыха помогут Джоковичу? Твой поздний полуфинал может сыграть ему на руку или это не имеет большого значения?

– Всегда по-разному. Конечно, если ты играешь на день позже какой-нибудь пятисетовик, то соперник получает преимущество. А когда оба сыграли по три сета… Никогда не известно – за два дня можно не то что потерять свой теннис, сколько упустить динамику турнира.

У нас такое было на ATP Cup, когда нас на день заперли в комнатах из-за новых случаев коронавируса у сотрудников отеля. Потом я вышел против Зверева и не мог собраться – по факту он должен был меня обыгрывать. Повезло, доборолся. Но именно такие моменты тоже важны. Думаю, мы с Джоковичем в равных условиях.

– Два года назад ты уже играл здесь с Новаком, это был четвертый круг. Тогда он удивился, что ты не проигрывал ему в длительных розыгрышах. Готов ли удивлять его в воскресенье? Если не удивлять первую ракетку мира, то победить невозможно.

– Конечно, здесь Новак идет с серией 8-0 в финалах. Нужно быть на высоте своих возможностей, чтобы его победить. Надеюсь, удастся показать максимум.

Тот матч я помню. Сумасшедший матч – я тогда только шел вверх, меня всего сводило. Там были сумасшедшие розыгрыши! Это был мой первый четвертый круг «Большого шлема» – и против такого игрока, как Новак. Я сумел потрепать ему нервы, было интересно, и это все равно хороший опыт к матчу воскресенья.

Соперник Даниила по финалу Джокович ранее обыграл другого россиянина – Аслана Карацева.

Джокович – 8-кратный победитель Australian Open. Он выиграл два последних АО.

В 2019-м Даниил дошел до финала US Open, где уступил Рафаэлю Надалю.

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