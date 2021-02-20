«Если бы вы спросили Новака Джоковича, против кого он предпочел бы сыграть, Циципаса или Медведева, он, вероятно, сказал бы, что Циципаса. Медведев играет слишком непредсказуемо и имеет фантастическую серию: выиграл 20-й матч подряд.

Но Медведев играет с восьмикратным победителем Australian Open, который выступает на своем любимом турнире. Для меня Новак – фаворит, но Медведев – самый сложный соперник, который у него может быть в финале. Молодой россиянин тоже может выиграть. Новак чувствует себя особенным на Арене Рода Лейвера, но ему придется немало потрудиться, чтобы обыграть Даниила в воскресенье», – приводит слова Беккера Tennis World.