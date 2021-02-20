Комментаторы канала Eurosport Вадим Кольцов и Илья Геец в подкасте «Хард и грунт» поговорили о том, кто такие абдоминалы, хитеры и бэкеры, стоит ли играть с недолеченными травмами на турнирах, а также о тактических играх Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

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