Комментаторы канала Eurosport Вадим Кольцов и Илья Геец в подкасте «Хард и грунт» поговорили о том, кто такие абдоминалы, хитеры и бэкеры, стоит ли играть с недолеченными травмами на турнирах, а также о тактических играх Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.
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