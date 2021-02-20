Если в женском одиночном турнире Australian Open еще до его начала читалась победа Наоми Осаки, то участие в финале Дженнифер Брэйди оказалось неожиданностью. У мужчин же пара финалистов суперпредсказуема. Новака Джоковича проводили в решающий матч как действующего чемпиона, а Даниила Медведева – как самого яркого и сильного игрока последних нескольких месяцев. Реальными соперниками для обоих были Доминик Тим и Рафаэль Надаль, но австриец слишком перегрузил организм, а испанец позволил Стефаносу Циципасу совершить камбэк года.
В результате 12,5 тысяч зрителей на трибунах в Мельбурне и миллионы у телеэкранов получили самый ожидаемый и непредсказуемый матч старта сезона. На стороне Новака опыт финальных матчей и сила конкретно в Австралии – здесь он никогда не проигрывал в матчах за титул. Что может помешать сербу, так это обострение проблем с животом, которые доставили ему неудобства по ходу матча против Фритца и в следующей игре с Милошем Раоничем.
Медведев оказался слишком силен для Циципаса. Тут – доказательства
А еще лично Медведев. Даниил по ходу турнира отдал всего две партии – обе в матче против Крайиновича, который в итоге в отместку получил баранку в решающий момент. От русского осьминога досталось праймовому Андрею Рублеву и Стефаносу Циципасу, который расправился с Надалем и тоже был на отличном счету. Джоковича Медведев не так давно обыгрывал, так что точно знает, как действовать против первой ракетки мира, чтобы трофей уехал в Россию.
Как шли по сетке
Путь Даниила Медведева
- Медведев – Вашек Поспишил – 6:2, 6:2, 6:4
- Медведев – Роберто Карбаллес – 6:2, 7:5, 6:1
- Медведев – Филип Крайинович – 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0
- Медведев – Маккензи Макдональд – 6:4, 6:2, 6:3
- Медведев – Андрей Рублев – 7:5, 6:3, 6:2
- Медведев – Стефанос Циципас – 6:4, 6:2, 7:5
Путь Новака Джоковича
Новак Джокович
Фото: Getty Images
- Джокович – Жереми Шарди – 6:3, 6:1, 6:2
- Джокович – Фрэнсис Тиафо – 6:3, 6:7(3), 7:6(2), 6:3
- Джокович – Тэйлор Фритц – 7:6(1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2
- Джокович – Милош Раонич – 7:6(4), 4:6, 6:1, 6:4
- Джокович – Александр Зверев – 6:7(6), 6:2, 6:4, 7:6(6)
- Джокович – Аслан Карацев – 6:3, 6:4, 6:2
Личные встречи
Даниил и Новак играли друг против друга 7 раз, и серб пока впереди – 4:3. Такая статистика сложилась благодаря первым победам Джоковича в 2017 году. Если же брать цифры за последние два года, когда Медведев вошел в мировой топ, то она будет куда приятнее – 3:2 в пользу российского спортсмена.
На харде Новак и Даниил встречались четырежды, в том числе дважды в 2020-м. В начале года на ATP Cup серб вырвал победу в решающем третьем сете, а вот на Итоговом турнире без шансов уступил – Медведев разобрал первую ракетку планеты в двух сетах, трижды взяв его подачу и ни разу не отдав свою.
Важные цифры
- Новак может в 9-й раз стать чемпионом Australian Open, Медведев – впервые.
- Джокович 8 раз играл в финале австралийского мэйджора и ни разу не уступил.
- Всего серб может выиграть 18-й «Шлем» и приблизиться к Надалю с Федерером, у которых по 20 титулов.
- Медведев во второй раз сыграет в финале мэйджора. В 2019-м он проиграл в матче за трофей US Open Рафе Надалю.
- Даниил идет на серии из 20 побед (лучшая среди русских теннисистов за всю историю) – 12 из них над соперниками из топ-10.
- Медведев может принести России первую мужскую победу на «Шлеме» за 16 лет. В 2005-м на АО победил Марат Сафин.
- По итогам турнира Медведев гарантированно станет третьей ракеткой мира, в случае победы – второй, опередив Надаля.
Котировки букмекеров
Победа Медведева: 1,97
Победа Джоковича: 1,87
Даниил находится в космической форме и способен забрать титул. Об этом говорят и котировки букмекеров, которые указывают на скромное преимущество Джоковича. Более того, Медведев прибавил по сравнению с последним очным матчем против Новака в ноябре 2020-го на ATP Cup. Тогда русский уничтожил серба. Кажется, в этот раз может быть что-то похожее, поэтому ставка на победу Медведева имеет очень большой смысл.
Где смотреть
Матч в прямом эфире покажет телеканал Eurosport – 21 февраля, начало в 11:30 (мск). Также ищите игру во вкладке «Смотреть» на сайте (трансляция доступна по подписке). Кроме того, Eurosport.ru проведет текстовый онлайн игры – ищите его по ссылке.