Если в женском одиночном турнире Australian Open еще до его начала читалась победа Наоми Осаки, то участие в финале Дженнифер Брэйди оказалось неожиданностью. У мужчин же пара финалистов суперпредсказуема. Новака Джоковича проводили в решающий матч как действующего чемпиона, а Даниила Медведева – как самого яркого и сильного игрока последних нескольких месяцев. Реальными соперниками для обоих были Доминик Тим и Рафаэль Надаль, но австриец слишком перегрузил организм, а испанец позволил Стефаносу Циципасу совершить камбэк года.

В результате 12,5 тысяч зрителей на трибунах в Мельбурне и миллионы у телеэкранов получили самый ожидаемый и непредсказуемый матч старта сезона. На стороне Новака опыт финальных матчей и сила конкретно в Австралии – здесь он никогда не проигрывал в матчах за титул. Что может помешать сербу, так это обострение проблем с животом, которые доставили ему неудобства по ходу матча против Фритца и в следующей игре с Милошем Раоничем.

Australian Open Как Осака выиграла АО и приблизилась по «Шлемам» к Шараповой ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ

Медведев оказался слишком силен для Циципаса. Тут – доказательства

А еще лично Медведев. Даниил по ходу турнира отдал всего две партии – обе в матче против Крайиновича, который в итоге в отместку получил баранку в решающий момент. От русского осьминога досталось праймовому Андрею Рублеву и Стефаносу Циципасу, который расправился с Надалем и тоже был на отличном счету. Джоковича Медведев не так давно обыгрывал, так что точно знает, как действовать против первой ракетки мира, чтобы трофей уехал в Россию.

Как шли по сетке

Путь Даниила Медведева

Медведев – Вашек Поспишил – 6:2, 6:2, 6:4

Медведев – Роберто Карбаллес – 6:2, 7:5, 6:1

Медведев – Филип Крайинович – 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0

Медведев – Маккензи Макдональд – 6:4, 6:2, 6:3

Медведев – Андрей Рублев – 7:5, 6:3, 6:2

Медведев – Стефанос Циципас – 6:4, 6:2, 7:5

Путь Новака Джоковича

Новак Джокович Фото: Getty Images

Джокович – Жереми Шарди – 6:3, 6:1, 6:2

Джокович – Фрэнсис Тиафо – 6:3, 6:7(3), 7:6(2), 6:3

Джокович – Тэйлор Фритц – 7:6(1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2

Джокович – Милош Раонич – 7:6(4), 4:6, 6:1, 6:4

Джокович – Александр Зверев – 6:7(6), 6:2, 6:4, 7:6(6)

Джокович – Аслан Карацев – 6:3, 6:4, 6:2

Личные встречи

Даниил и Новак играли друг против друга 7 раз, и серб пока впереди – 4:3. Такая статистика сложилась благодаря первым победам Джоковича в 2017 году. Если же брать цифры за последние два года, когда Медведев вошел в мировой топ, то она будет куда приятнее – 3:2 в пользу российского спортсмена.

На харде Новак и Даниил встречались четырежды, в том числе дважды в 2020-м. В начале года на ATP Cup серб вырвал победу в решающем третьем сете, а вот на Итоговом турнире без шансов уступил – Медведев разобрал первую ракетку планеты в двух сетах, трижды взяв его подачу и ни разу не отдав свою.

Важные цифры

Новак может в 9-й раз стать чемпионом Australian Open, Медведев – впервые.

Джокович 8 раз играл в финале австралийского мэйджора и ни разу не уступил.

Всего серб может выиграть 18-й «Шлем» и приблизиться к Надалю с Федерером, у которых по 20 титулов.

Медведев во второй раз сыграет в финале мэйджора. В 2019-м он проиграл в матче за трофей US Open Рафе Надалю.

Даниил идет на серии из 20 побед (лучшая среди русских теннисистов за всю историю) – 12 из них над соперниками из топ-10.

Медведев может принести России первую мужскую победу на «Шлеме» за 16 лет. В 2005-м на АО победил Марат Сафин.

По итогам турнира Медведев гарантированно станет третьей ракеткой мира, в случае победы – второй, опередив Надаля.

Котировки букмекеров

Даниил находится в космической форме и способен забрать титул. Об этом говорят и котировки букмекеров, которые указывают на скромное преимущество Джоковича. Более того, Медведев прибавил по сравнению с последним очным матчем против Новака в ноябре 2020-го на ATP Cup. Тогда русский уничтожил серба. Кажется, в этот раз может быть что-то похожее, поэтому ставка на победу Медведева имеет очень большой смысл.

Где смотреть

Матч в прямом эфире покажет телеканал Eurosport – 21 февраля, начало в 11:30 (мск). Также ищите игру во вкладке «Смотреть» на сайте (трансляция доступна по подписке). Кроме того, Eurosport.ru проведет текстовый онлайн игры – ищите его по ссылке.

ВОЗЬМЕТ ЛИ МЕДВЕДЕВ ПЕРВЫЙ «ШЛЕМ»? Да, он сильнее Нет, выиграет Джокович

Australian Open Осака выиграла 2-й АО и 4-й «Шлем» в карьере ЧАС НАЗАД