Комментаторы Eurosport после окончания мужского финала Australian Open-2021 между Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевом в прямом эфире подведут итоги турнира.
Они обсудят главные моменты финала и всего соревнования, а также ответят на вопросы – желающие могут оставить их под постом во «Вконтакте».
Australian Open
На стороне Джоковича опыт, у Медведева – сила. Кто возьмет АО?
- В финале женского турнира победила Наоми Осака.
- В решающем матче у мужчин, который намечен на 21 ферваля и начнется в 11:30 (мск), сойдутся Даниил Медведев и Новак Джокович.
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