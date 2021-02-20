Комментаторы Eurosport после окончания мужского финала Australian Open-2021 между Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевом в прямом эфире подведут итоги турнира.

Они обсудят главные моменты финала и всего соревнования, а также ответят на вопросы – желающие могут оставить их под постом во «Вконтакте».

Australian Open
На стороне Джоковича опыт, у Медведева – сила. Кто возьмет АО?
ЧЕРЕЗ 7 МИНУТ
  • В финале женского турнира победила Наоми Осака.
  • В решающем матче у мужчин, который намечен на 21 ферваля и начнется в 11:30 (мск), сойдутся Даниил Медведев и Новак Джокович.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Australian Open
Как Осака выиграла АО и приблизилась по «Шлемам» к Шараповой
ЧАС НАЗАД
Australian Open
Осака выиграла 2-й АО и 4-й «Шлем» в карьере
2 ЧАСА НАЗАД