Выиграет ли Новак Джокович девятый «Шлем» в Австралии и 18-й в карьере? Ответ дадут 14-й день турнира и Даниил Медведев.

Даниил Медведев – Новак Джокович

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Даниил и Новак находятся в отличной форме и играют в стилистически похожий теннис – их матчи редко заканчиваются с серьезным перевесом в одну из сторон. Исключение – схватка в группе на Итоговом турнире, где Медведев не оставил сербу шансов и обыграл его в двух партиях.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Невозможно поверить, что предстоящий финал завершится в трех сетах. Это было бы нелогично со всех точек зрения – фанаты мечтают увидеть яркое и продолжительное шоу в исполнении двух лучших игроков старта сезона. Четыре сета уже обеспечат им сытость, а поставившим на тотал больше 39,5 – проход ставки.

Кстати, уверенность Медведева в своих силах и явно лучшие кондиции (не забываем про травму Новака) точно пойдут на пользу русскому теннисисту, так что можно рискнуть и зарядить на его победу. Кэф 1,97 – вкусняшка.

Раджив Рам/Джо Солсбери – Иван Додиг/Филип Полашек

Додиг и Полашек очень спокойно просочились в финал – по пути они убрали нескольких игроков топ-10. Но в последних матчах стала сказываться усталость, а победы доставались все натужнее. Неудивительно, ведь хорвату и словаку на двоих больше 70 лет.

Рам и Солсбери, наоборот, прибавили к решающим стадиям, а еще прокачались благодаря миксту – оба играли в решающих стадиях, а американец в дуэте с Барборой Крейчиковой даже взял титул. К тому же последняя личная встреча также осталась за Радживом и Джо. Преимущество должно быть на их стороне.

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