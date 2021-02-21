Ранней осенью 1994-го домработница миллионера Мартина Рейнса пять минут стучалась в дверь гостевого домика. Ночевавший там Витас Герулайтис уже проспал завтрак, время шло к обеду, и у женщины было полно дел – домик нужно срочно убрать. Когда на очередную порцию стука в дверь и возгласов вновь ответила тишина, домработница повернула ручку сама. Ворча, она нырнула в небольшую прихожую и вошла в комнату.

Гость удобно лежал на могучей двуспальной кровати, раскидав золотые локоны по подушкам. В руке он держал пульт, а телевизор перед ним показывал беготню черно-белых точек под белый шум. Домработнице вдруг показалось, что она в комнате совершенно одна, будто перед ней на кровати лежит предмет, а не спящий человек. Она занервничала и хрипло позвала гостя – ноль реакции. Женщина тихо приблизилась к кровати и окончательно поняла: труп теннисиста Витаса Герулайтиса уже посинел, а пузырьки рвоты на его губах засохли в корочку.

Теннис Русский теннисист отстранен на 2,5 года. Он не помогал следствию 06/02/2021 В 17:27

Спустя час хозяин дома Рейнс нервно тер виски, думая, как сообщить о смерти друга его матери. А в это время следователи и коронер осматривали место смерти. Первой версией случившегося была передозировка. Это пришло бы в голову любому, кто хоть немного следил за жизнью и карьерой спортсмена.

Витас Герулайтис Фото: Getty Images

Золотой мальчик родился в Бруклине в семье литовских иммигрантов в 1954-м. Еще в школе он стал звездой и хорошим плохим парнем. Охмурить девчонку, прогулять уроки, попасться с сигаретой – список дел на обычный будний день. Витас с сестрой Рутой занимались теннисом и выросли в профессионалов. Герулайтис даже бросил суперпрестижный Колумбийский университет в пользу спорта.

В те времена кокаин, метамфитомины, кислота и трава были в среде теннисистов обычным делом – за них даже не дисквалифицировали. И в плане употребления веществ Витас стал таким же виртуозом, как и в теннисе. Кокаин перед клубом, экстази на тусовке, травка для сна. А затем жесточайшие тренировки по восемь часов, чтобы оставаться на вершине.

27 одиночных титулов – в том числе две победы на Austrakian Open, финалы «Ролан Гаррос» и US Open, полуфинал Уимблдона. А в перерывах – тусовки с Миком Джагером в клубах, беспорядочный секс и наркотики. Даже когда он играл среди юниоров, про парня уже ходили слухи: то его видели на тусовке под ручку с популярной актрисой, то он играл на турнире под кайфом. В то же время за Макинроем мама еще стирала его грязную форму, а он сам грустил в каморке в бедном районе.

Витас Герулайтис и актриса Джанет Джонс на вечеринке Фото: Getty Images

Так что версия с наркотиками была очевидной для полиции на первый взгляд. Но она рассыпалась в считанные минуты. Оказалось, что Герулайтис завязал с веществами как только завершил карьеру. Его бывшая девушка Мишель де Масси умерла от передозировки, и теннисист лег в рехаб. Версию смерти от наркотиков развеял быстрый осмотр дома и вещей – нигде ни следа.

Следующим логичным предположением было убийство или самоубийство Витаса. Обстоятельства смерти напоминали отравление. Но о таком мог подумать только человек, который не знал Герулайтиса и не читал новости о нем.

Даже принципиальных соперников – Джона Макинроя и Бьорна Борга – Витас превратил в друзей и собутыльников. При этом Витас не зазвездился. Однажды в лифте фанат перепутал Герулайтиса с Боргом, но Витас не стал его обламывать и расписался за друга. Когда болела вышел, литовец подмигнул шокированному Боргу, который ехал в том же лифте, и сказал: «Всегда давай людям что-то, что делает их счастливыми».

Когда Витас вышел из рехаба, он начал новую жизнь – гольф, огненная работа комментатором, аналитика матчей для ESPN и CBS. Теннисист забыл о тусовках с Rolling Stone и пьянстве с Элтоном Джоном. Все ради матери, которая мечтала увидеть внуков.

Бьорн Борг, Джон Макинрой, Витас Гарулайтис Фото: Getty Images

Пока следователи чесали головы, Рейнс рассказывал ужасные новости семье Герулайтиса. «У моего мальчика были такие планы после выздоровления», – плакала мать в трубку. Версии самоубийства и убийства тут же растворились – у погибшего не было ни одного врага и только что наладилась жизнь. Ему было ради чего жить.

Тем не менее, обстоятельства смерти явно кричали об асфиксии – Витас задохнулся, хоть следов на шее не было. Оставалась только одна возможная версия – газ. После вскрытия коронер подтвердил: суперзвезда тенниса задохнулся угарным газом. «Уровень окиси углерода в воздухе составлял 2700 частиц на миллион. Убойная доза», – рассказал прессе прокурор.

Расследование заняло семь месяцев и его результаты шокировали: теннисист умер из-за нагревателя для бассейна. Оказалось, что компания, которая устанавливала котел, вывела трубу прямо под кондиционер, который втягивал воздух в гостевой домик Витаса. Литовец задохнулся за 20 минут.

Процесс над механиком и его фирмой шел два года. Прокурор утверждал, что если бы труба для газоотвода была на полтора метра длиннее, Герулайтис был бы жив. Обвинитель требовал четыре года тюрьмы. Газ все равно попал бы в кондиционер, потому что тяжелее воздуха, – парировал адвокат, хотя это ложь. В результате присяжные оправдали механика и его фирму. А самый страшный факт, который выяснился на суде – фирма сэкономила 1,5 доллара, поставив трубу короче необходимого.

Гроб с телом великого теннисиста среди прочих несли и Борг с Макинроем. Джон плакал. Бьорн сломанным голосом рассказывал журналистам о том, каким был его друг. В 1977-м Герулайтис проиграл Боргу в полуфинале Уимблдона и страшно разозлился. Но через день литовец ждал соперника на тренировке. «Если хочешь размяться перед финалом, я готов». «Он мог улететь домой, но остался, потому что у меня был важнейший финал. Потрясающий человек», – восхищался Борг другом, жизнь которого улетела в трубу за полтора доллара.

Другие драматические истории великих спортсменов:

Australian Open Обидная ошибка на сетболе, которая сломала Медведеву финал АО ЧЕРЕЗ ЧАС