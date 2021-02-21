Первая ракетка мира Новак Джокович стал победителем Australian Open-2021. В финале он в трех сетах обыграл представителя России Даниила Медведева – 7:5, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.

Джокович повел 3:0 на старте матча, но Медведев восстановил равенство – до счета 5:5 соперники отдавали максимум одно очко на подаче. Но при 6:5 Новак заработал тройной сетбол, последний из которых реализовал благодаря ошибке Даниила.

Australian Open Величие Джоковича может оспорить только Надаль. Федерер мимо ВЧЕРА В 11:33

Вторую партию Медведев начал с брейка, но затем проиграл 4 гейма подряд. При счете 5:2 Даниил разбил ракетку и на эмоциях упустил еще одну подачу, Новак закрыл сет 6:2. В третьей партии борьбы особо не получилось. Джокович сделал быстрый брейк и довел матч до победы.

Джокович в 9-й раз победил в Австралии, всего это его 18-й титул на «Шлеме» (больше только у Надаля и Федерера – по 20). Также Новак прервал 20-матчевую победную серию Медведева.

Медведев во второй раз играл в финале «ТБШ», но пока не выиграл титул.

Благодаря выступлению в Австралии Даниил впервые в карьере станет третьей ракеткой мира, потеснив Доминика Тима.

Australian Open Подкаст «Хард и грунт» – о тактических играх Джоковича и Надаля ВЧЕРА В 10:58