Даниил Медведев почти без шансов уступил Новаку Джоковичу в финале Australian Open. Цифры матча намекают, что все по делу.

4 двойные ошибки совершил Медведев против 2 у Джоковича.

Процент точности первой подачи лучше у серба – 69% против 65%.

73% очков Джокович выиграл на первой подаче, у русского теннисиста этот показатель составляет 68%.

Новак спас 2 брейк-пойнта из 4. Медведев – 4, но у серба было 11 шансов.

Даниил сделал почти в два раза больше невынужденных ошибок – 30. У Джоковича их 17.

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Джокович взял 18-й турнир «Большого шлема», половину среди из них он забрал в Австралии. Также в коллекции серба есть пять трофеев Уимблдона, три кубка US Open и только один «Ролан Гаррос».

Новак – полная противополножность Надалю: у испанца всего один Australian Open, зато целых 13 побед во Франции.

Для Медведева этот финал «ТБШ» стал вторым: среди топ-5 рейтинга ATP это худший результат.

У главного конкурента Даниила за место в «Большой тройке», Доминика Тима, есть один трофей US Open прошлого года.

История встреч Медведева и Джоковича немного, но склонялась в пользу серба.

За восемь матчей Джокович победил Даниила пять раз. В этих играх русскому спортсмену удалось взять только три сета.

На «ТБШ» теннисисты встретились лишь второй раз. Первый был также в Австралии два года назад. Тогда в 1/8 финала серб победил в четырех сетах.

При всем этом путь Медведева по сетке AO-2021 выглядел увереннее, чем у победителя.

До финала Джокович отдал 5 сетов, Медведев – 2.

Лишь один матч Медведева перевалил за отметку в 3 часа, у Джоковича таких 3, еще один завершился, когда на часах было 2:56.

Соперники исполнили 77 эйсов в матчах против Джоковича, против Медведева – 34.

Медведев прекрасно понимает, насколько крут Джокович. Русский теннисист осознает, что вышел на один корт с настоящей легендой, о чем сказал после игры. Об этом говорят и цифры.

Когда Джокович выиграл первый турнир «Большого шлема» Медведеву было 12 лет.

Когда серб стал 1-й ракеткой мира, Даниилу уже исполнилось 15.

Когда состоялся их первый матч, Новаку было 30, а Медведеву – 21.

Джокович выиграл первый АО в 20, первый US Open и Уимблдон – в 24, а первый «Ролан Гаррос» – в 29.

У Даниила остался шанс превзойти Новака только но кортах Франции.

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