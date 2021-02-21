Народный артист России Валерий Баринов в разговоре с Eurosport.ru прокомментировал поражение Даниила Медведева в финале Australian Open от Новака Джоковича (5:7, 2:6, 2:6).

– Даня дошел до финала «Большого шлема», стал третьей ракеткой мира, так что есть, чем утешиться. Конечно, он впервые мог взять подобный турнир, но проиграл сам себе. Джокович не обыграл его. Просто Даня не сладил сам с собой. Плюс были моменты везения для Джоковича. Временами Медведев показывал замечательный теннис, его возможности видны. Можно грустить, но сам Медведев – ироничный человек. Так что предлагаю это не делать. Это проигрыш самому себе. Опыт помог Джоковичу. Он не показал особенный теннис. Да, прием был замечательный, хорошо подавал. Но в основном я увидел ошибки Дани, его нервы. Жаль. Но это не то поражение, от которого хочется расстраиваться.

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– Можно ли сказать, что Медведев еще не так хорош, чтобы конкурировать с Джоковичем и Надалем?

– Технически, манерой игры, умением давить на соперника он уже готов. Уже на соответствующем уровне. Был момент, когда он мог переломить игру, и Джокович мог задрожать. Даня стал расстраиваться из-за ошибок. Но все равно красавец.

– Может ли это поражение как-то его надломить?

– Нет. У него бывают разве что сиюминутные психологические срывы. Глобально поражения на него не повлияет. Он движется вперед. Стал третьей ракеткой мира. Получил определенный багаж. Все-таки надо побороть нервы. Думаю, он еще не раз нас приятно удивит.

Медведев во второй раз играл в финале «ТБШ», но пока не выиграл титул.

Благодаря выступлению в Австралии Даниил впервые в карьере станет третьей ракеткой мира, потеснив Доминика Тима.

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