Новак Джокович, безусловно, великий теннисист и замечательный спортсмен. Пример того, как отдать всего себя делу и вписать имя в историю. Серб в очередной раз подтвердил это в Мельбурне – в финале ему противостоял сильнейший на данный момент соперник, но Новак не оставил Даниилу Медведеву шансов.

Конечно, от матча за титул ожидали намного большего: нервов с первого до последнего удара, резких поворотов сюжета и как минимум четырех сетов – желательно, чтобы все действо продолжалось часа четыре. Но ничего из этого не случилось. Джокович баловался с интригой ровно до 12-го гейма первой партии, а затем безжалостно прикончил ее на третьем сетболе.

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Новак действительно был почти идеален: в ключевые моменты восхитительно подавал первым мячом и перенаправлял в линии убойные удары Медведева. В эти моменты он особенно раздражал русского игрока и заставлял рефлексировать – Даниил перманентно вскидывал руки и пожимал плечами, не понимая, как одолеть этого робота. Но больше Новак бесил не соперника, а зрителей. И даже не конкретно в этом матче, а в целом.

Этот Australian Open запомнится не только победой Джоковича, но и его неоднозначными поступками и дерзкими высказываниями. Сначала серб в очередной раз поставил под сомнение свою честность. После итоговой победы очевидное стало еще более явным – никакой травмы в матче против Фритца, а уж тем более разрыва мышц живота у серба не было. «Это надрыв мышцы. Я никогда не испытывал того, что случилось в третьем круге, – раскрыл таинственное повреждение после триумфа на турнире Новак. – И МРТ показала, что это надрыв. У людей были сомнения, но там надрыв. Это было огромным препятствием. Я проводил на столе физиотерапевта по 10 часов в день, и это помогло. И при помощи обезболивающих удавалось терпеть».

Медицинский перерыв Новака Джоковича в матче против Тэйлора Фритца на АО Фото: Getty Images

Люди, которые проходили через надрыв мышц любой части тела, знают, насколько это неприятно и больно. Проблемы с животом – частью тела теннисиста, которая задействована на протяжении всего матча – это даже слишком серьезно. Но Новак уже на второй день после повреждения уверенно бегал по корту против Раонича, а еще через два без видимых физических проблем грохнул Зверева. Кажется, даже если надрыв и имел место, то Джокович явно переиграл в тяжело больного – травма не стоила спектаклей и слезливых интервью с фразами о вероятном прекращении борьбы.

Тактическая ли это уловка? Неизвестно. Но после увиденного в игре против Фритца многие точно ждали одного – момента, когда Новак объявит о снятии с турнира. Но в итоге изнемогавший серб дошел до финала, перед которым дал странное и слегка высокомерное интервью. «Безусловно, они [некстген] будут лидерами тенниса в будущем, нет сомнений, но я не собираюсь стоять здесь и все им отдавать. Я заставлю их рвать задницы», – с ухмылкой Джокович на вопрос о шансах Медведева в финале. Человек, который несколько дней до этого чуть ли не умирал на корте, почти прямым текстом заявил – я величина, а вы все карапузы.

Наверное, оттого процент уверенных в победе Медведева на турнире был так необычайно высок, а удачи Даниилу желал даже заклятый друг Циципас. Оттого неудивительно, что по ходу финала зрители яростнее поддерживали русского теннисиста, а фанатам серба оставалось лишь сбивать соперника свистом под руку. Ответный удар хейтеров пришелся на речь официального представителя об успехах Ноле и самого Джоковича.

Да, Новак велик и ужасен (в хорошем смысле слова) – серб сделал важнейший шаг и стал еще ближе к Надалю и Федереру по завоеванным «Шлемам». Но он также сильно отдалился от сердец простых людей. Когда-то Джокович стремился покорить и влюбить в себя всех вокруг, но, кажется, бросил эту затею и теперь побеждает любыми, даже не самым красивыми методами.

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