Фотосессия первой ракетки мира Новака Джоковича с трофеем Australian Open нарушила планы молодоженов, у которых на этот день была запланирована свадьба.
Пара фотографировалась на пляже в Мельбурне. Жених и невеста удивились, когда рядом появились толпы журналистов и фанатов тенниса, ожидающих выход Джоковича. В итоге все внимание было приковано к Новаку, который позировал с трофеем и раздавал автографы болельщикам.
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- В финале Джокович выиграл у Даниила Медведева со счетом 7:5, 6:2, 6:2.
- Серб победил на Australian Open в девятый раз.
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