Фотосессия первой ракетки мира Новака Джоковича с трофеем Australian Open нарушила планы молодоженов, у которых на этот день была запланирована свадьба.

Пара фотографировалась на пляже в Мельбурне. Жених и невеста удивились, когда рядом появились толпы журналистов и фанатов тенниса, ожидающих выход Джоковича. В итоге все внимание было приковано к Новаку, который позировал с трофеем и раздавал автографы болельщикам.