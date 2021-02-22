Первая ракетка мира Новак Джокович не только мешал фотосессии молодоженов во время празднования триумфа на Открытом чемпионате Австралии.
На пляже Мельбурна сербский теннисист встретил еще одну пару, возможно, уже женатую и уж точно ждущую прибавления в семействе. По просьбе будущей мамы Новак оставил на ее животе чемпионский автограф.
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- 21 февраля Джокович в трех сетах победил первую ракетку России Даниила Медведева и в девятый раз стал чемпионом Australian Open.
- Всего у Новака 18 титулов на турнирах «Большого шлема».
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