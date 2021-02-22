Первая ракетка мира Новак Джокович не только мешал фотосессии молодоженов во время празднования триумфа на Открытом чемпионате Австралии.

На пляже Мельбурна сербский теннисист встретил еще одну пару, возможно, уже женатую и уж точно ждущую прибавления в семействе. По просьбе будущей мамы Новак оставил на ее животе чемпионский автограф.