Первая ракетка мира Новак Джокович не только мешал фотосессии молодоженов во время празднования триумфа на Открытом чемпионате Австралии.

На пляже Мельбурна сербский теннисист встретил еще одну пару, возможно, уже женатую и уж точно ждущую прибавления в семействе. По просьбе будущей мамы Новак оставил на ее животе чемпионский автограф.

Australian Open
Джокович сорвал свадебную фотосессию на пляже Мельбурна
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  • 21 февраля Джокович в трех сетах победил первую ракетку России Даниила Медведева и в девятый раз стал чемпионом Australian Open.
  • Всего у Новака 18 титулов на турнирах «Большого шлема».

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