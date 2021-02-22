Комментаторы канала Eurosport Вадим Кольцов и Кирилл Дышловой в подкасте «Хард и грунт» поделились историями о финалистах Australian Open и рассказали о том, сколько сил и эмоций у них осталось после двух недель работы в Австралии.

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