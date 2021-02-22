Комментаторы канала Eurosport Вадим Кольцов и Кирилл Дышловой в подкасте «Хард и грунт» поделились историями о финалистах Australian Open и рассказали о том, сколько сил и эмоций у них осталось после двух недель работы в Австралии.
Прослушать подкаст можно на платформе Anchor – просто кликни на ссылку и получи мощный заряд из новых знаний и позитива.
Australian Open
Джокович расписался на животе беременной болельщицы
Также вы можете прослушать подкаст на Apple Podcasts и Яндекс Музыке.
Australian Open
Джокович сорвал свадебную фотосессию на пляже Мельбурна
Australian Open
«Схватил соперника за горло». Сумасшедший камбэк Кубека на АО