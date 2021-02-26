Физиотерапевт ATP рассказал о травме Новака Джоковича, полученной во время Australian Open, а также пояснил, каким образом сербу удалось продолжить выступление на турнире и выиграть титул.

«Я лично не знаю человека, который мог бы с разрывом отбить мяч так, как Джокович. Ситуация Новака заставляет меня думать, что он сделан из чего-то другого или что разрыв не очень глубокий. Он не может быть очень глубоким, потому что, в противном случае, невозможно не то что ударить по мячу, но и двигаться.

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Новак Джокович Фото: Getty Images

Не знаю, как Новак сделал это [продолжил выступление], но что нужно знать, так это то что у брюшной мышцы есть волокна, которые указывают в тысячу направлений. Она не похожа на мышцы в других частях тела, это очень деликатная область, которую трудно лечить. Когда у вас есть разрыв, вы должны понимать, в каком он направлении. Если он против направления движения, то играть практически невозможно. Если надрыв произойдет по направлению, то играть можно будет, но с сильной болью.

Вероятно, врачи ATP дали Новаку сильное обезболивающее. Хотя нормальным лечением в такой ситуации является обработка обогащенной плазмой для активации метаболизма в данной области, но я не думаю, что это было сделано прямо во время соревнований», – заявил физио, которого цитирует Tennis World USA.

Новак получил травму в матче третьего круга против американца Тэйлора Фритца. МРТ выявила у серба надрыв тканей пресса.

Несмотря на повреждение, Джокович не снялся с турнира и выиграл его в 9-й раз. В финале он одолел Даниила Медведева из России (7:5, 6:2, 6:2).

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